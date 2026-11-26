Монітори зафіксували переліт ще одного Ту-160 на аеродром Енгельс для спорядження крилатими ракетами. Найближчі ночі будуть небезпечними.

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РФ готує ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, скріншот

Що відомо:

Монітори визначили 11 районів імовірних цілей

Найбільше позначок - у Києві, Дніпрі та Запоріжжі

Ще один Ту-160 перелетів до Енгельса по крилаті ракети

Країна-агресорка Росія може найближчими ночами завдати масованого удару по Україні балістичними ракетами. Моніторингова мапа виділяє 11 районів, які найбільше цікавлять ворога.

Мапу поширив моніторинговий канал КіберБорошно, передає Insider UA.

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Загроза ворожого удару буде актуальною впродовж найближчих трьох ночей, за іншими даними - впродовж двох.

Після оголошення тривоги через балістику часу на те, щоб пройти в укриття, дуже мало.

"При оголошенні тривоги по балістиці - у вас є в середньому до трьох хвилин зайняти безпечні місця. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Які міста позначено на мапі

Райони потенційних цілей позначено в сітці 1×1 км. Автори наголошують, що інформація орієнтовна, а дані взято з відкритих джерел.

Найбільше позначок у Києві (37 об'єктів), Дніпрі (вісім) і Запоріжжі (чотири).

Окрім Києва, Дніпра і Запоріжжя, на мапі є:

захід Київщини, Українка та Біла Церква - по одному об'єкту;

Черкаси і Кременчук - по одному об'єкту;

Полтава і Харків - по два об'єкти;

Затока на Одещині - один об'єкт.

Ймовірні цілі окупнатів / КіберБорошно

Навіщо РФ перекидає Ту-160 до Енгельса

Паралельно Росія стягує стратегічну авіацію. Як повідомив моніторинговий канал єРадар, з Далекого Сходу на аеродром Енгельс перелетів ще один Ту-160, який мають спорядити крилатими ракетами.

За даними моніторів, удар із залученням стратегічних бомбардувальників готують на початок грудня.

"Це вже другий відомий споряджений борт. Триває підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України із застосуванням бортів стратегічної авіації, який очікується на початку грудня", - йдеться у повідомленні.

Дані моніторингових каналів є неофіційними: Повітряні сили ЗСУ такі прогнози зазвичай не коментують до початку атаки.

Балістична ракета Іскандер-1000 / Інфографіка: Главред

Чи зможе ППО відбити масований удар балістикою: думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду ще у вересні прогнозував, що з початком опалювального сезону Росія зробить ставку на балістику, а головною мішенню стане енергетика.

"Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру", - наголосив фахівець.

Водночас експерт звернув увагу, що окупанти зберігають потенціал стратегічної авіації, яка запускає крилаті ракети.

"Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків", - пояснив Криволап.

З ним погоджується військовий експерт Олег Жданов. Він назвав тривожним сигналом рух бомбардувальників до Енгельса. За його словами, удар лише балістикою і дронами можливий у будь-яку ніч, а із залученням стратегічної авіації підготовка може затягнутися.

"Балістика може бути і сьогодні вночі. Якщо вони не будуть застосовувати стратегічну авіацію, а ударять тільки балістичними ракетами і дронами, декілька сотень дронів, дві-три, і, допустимо, до, як зазвичай, 20-25 балістичних ракет. Це може бути і сьогодні", - попередив Жданов.

Масований удар по Україні - новини

Як повідомляв Главред, 24 листопада монітори писали, що Росія підвезла до прикордонних областей 33 балістичні та сім крилатих ракет для нового удару. Найбільше балістичних ракет, 20, тоді зосередили на Брянщині. Серед імовірних цілей називали Київ і область, Білу Церкву, Полтаву, Черкаси, Харків і Дніпро.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 16 листопада попереджав про підготовку нової атаки. За його словами, російські стратегічні бомбардувальники здатні за пів дня перелетіти до європейської частини РФ. Ігнат наголошував, що Росія не відмовилася від планів бити по енергетичних об'єктах.

Пізно ввечері 25 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Унаслідок нічної атаки на столицю постраждали семеро людей, двоє з них у тяжкому стані. Під удар потрапив Деснянський район, де спалахнули пожежі в нежитлових будівлях.

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