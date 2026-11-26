Президент чекає доповідь МЗС щодо перехоплювачів для Patriot і NASAMS.

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Росія готує новий масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ, УНІАН

Головне із заяви:

РФ завершує підготовку до нового масованого удару

Ймовірні цілі - енергетика, логістика й життєзабезпечення

Україна чекає від партнерів перехоплювачі для ППО

Країна-агресорка Росія вже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. Мішенями окупантів стануть енергетика й логістика, а також об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram після селектора 26 листопада.

"На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах", - наголосив глава держави. відео дня

За словами президента, росіяни й надалі б'ють по підстанціях, повітряних лініях електропередачі та всій мережі постачання електрики. Водночас резервне обладнання є, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

Звідки і чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Як Україна готується відбивати масований удар

Ключовим завданням Зеленський назвав постачання перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS. Він очікує доповідь МЗС за результатами переговорів із партнерами.

"Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів" - це ключове завдання", - написав президент.

Крім того, Україна готує нові санкційні рішення проти російських підприємств і осіб, задіяних у виробництві балістичних ракет. Ці кроки планують синхронізувати з партнерами.

Чому Росія б'є по енергетиці й логістиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що такі атаки мають одразу кілька цілей.

"Йдеться не лише про намагання уразити енергетичні об'єкти, передусім підстанції, а й про удари по транспортній системі, зокрема залізниці", - наголосив фахівець.

За його словами, окрема мета таких ударів пов'язана з логістикою та перевезеннями вантажів.

"Друга - створити серйозні перешкоди для роботи транспорту, передусім залізничного, і особливо - вантажних перевезень", - пояснив Гончар.

Водночас експерт нагадав, що подібну тактику агресор уже застосовував раніше.

"У принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані по підстанціях об'єднаної енергосистеми України", - підсумував експерт.

Масований удар - новини за темою

Як повідомляв Главред, моніторингові канали фіксують підготовку РФ до масованого ракетного удару. Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-160 передислокували з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс-2" для спорядження ракетами. На Далекому Сході також почали споряджати ракетоносці Ту-95МС.

Серйозною проблемою для української протиповітряної оборони залишається балістика. За оцінкою Kyiv Post, за вересень-листопад вдалося перехопити лише 26 із приблизно 331 балістичної та гіперзвукової ракети. Чотири партії ракет PAC-3 для України поки не схвалені в США.

Тим часом союзники шукають нові способи посилити захист українського неба. У НАТО обговорюють можливість захищати Україну від російських ракет. Остаточного рішення щодо такого кроку союзники поки не оприлюднили.

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