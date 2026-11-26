Спецпосланник США пов'язав обмін полоненими із тристоронніми переговорами, а в ОП кажуть, що звільнення відбуватиметься етапами по кілька сотень людей.

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Кушнер анонсував великий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що заявив Кушнер:

Обмін полоненими пройде найближчим часом

Спецпосланник США називає його найбільшим за всю війну

В ОП кажуть про кілька етапів по кілька сотень людей

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявив, що найбільший з початку війни обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ відбудеться зовсім скоро - ще до зимових свят. За його словами, тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин.

Про це Кушнер сказав в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD MEETS.

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Спецпосланник пояснив, що саме великий гуманітарний обмін був головною метою тристоронньої зустрічі США, України та Росії.

"Метою тристоронньої зустрічі було насамперед з'ясувати, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться зовсім скоро, перед святами, і стане найбільшим обміном за всю війну", - сказав Кушнер.

Кількість учасників обміну і точну дату він не назвав. За даними Anadolu, Кушнер пов'язав домовленість про обмін із тристоронніми переговорами в Абу-Дабі на початку листопада і наголосив, що росіяни погодилися на багатосторонній формат.

"Нам вдалося домогтися, щоб росіяни тепер були відкриті до багатостороннього формату, що дуже важливо", - зазначив спецпосланник.

Водночас він запевнив, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень щодо мирного процесу за спиною Києва та європейських партнерів.

"Ми не збираємося нічого вирішувати без згоди Європи і без згоди України", - додав Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Терміни обміну полоненими: що каже Буданов

Напередодні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що обмін може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня. Про це він сказав під час заходу "Діалог заради єдності".

"Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися", - сказав Буданов.

За його словами, звільнити всіх за один день не вийде, тому процес розділять на кілька етапів.

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день навряд чи вийде", - пояснив керівник ОП.

Буданов також займається гуманітарними місіями з вивезення цивільних з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Скільки полонених може повернути Україна

Остаточну кількість учасників обміну ще узгоджують. Як зазначав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, формат може бути різним - і навіть перевищити попередні рекорди.

"Тобто яка вона буде остаточна? 1200 на 1200, півтори тисячі на півтори тисячі, можливо, навіть більше", - зазначив омбудсман.

Він також наголосив, що першочергово Україна вимагає повернути найбільш вразливих полонених.

"Пріоритет №1 для нас - це категорія важкопоранених, важкохворих громадян України", - підкреслив Лубінець.

Для порівняння, найбільший досі обмін відбувся у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі - тоді сторони обміняли полонених за формулою 1000 на 1000.

Обмін полоненими - новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада у Дубліні Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером. Сторони обговорили результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Подробиці домовленостей публічно не розкривали.

Згодом Зеленський повідомив про домовленість щодо найбільшого обміну полоненими, участі Європи в наступних переговорах та майбутньої архітектури безпеки.

Білий дім підтвердив підготовку найбільшого обміну з початку повномасштабного вторгнення. За даними адміністрації, команда Трампа розпочала підготовку обміну після другого раунду тристоронніх переговорів. Кількість полонених і дату обміну тоді не називали.

Попередню велику домовленість про обмін за посередництва США досягли на початку року. 5 лютого під час переговорів в Абу-Дабі Україна, Росія та США погодили обмін 314 полоненими, повідомляв Віткофф. Українську делегацію тоді очолював Рустем Умєров.

Обміни полоненими тривали протягом усього року. У травні Україні вдалося повернути 205 захисників з російського полону. 23 жовтня додому повернулися ще майже 300 українських захисників.

Чи стане новий обмін полоненими рекордним?

Найбільшим досі залишається обмін за формулою "1000 на 1000", який Україна та Росія провели у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі. Політичний аналітик Дмитро Медведенко в коментарі Al Jazeera зазначив, що саме цю планку має перевершити анонсований обмін.

"Щоб це був найбільший обмін полоненими, він має перевищити обмін „1000 на 1000" у травні минулого року", - сказав він.

Водночас експерт звернув увагу, що обміни відбуваються регулярно і без такої масштабної дипломатії.

"Кожні два-три місяці сторони обмінюються 100-300 полоненими. Це канал, який справді працює", - наголосив Медведенко.

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