Найдешевший автогаз тепер в UPG - 60,90 грн/л, а звичайний дизель у державній мережі опустився до 95,90 грн/л.

https://glavred.net/economics/benzin-podeshevshav-odrazu-na-3-grivni-yaki-azs-znizili-cini-26-listopada-10815551.html Посилання скопійоване

Ціни на паливо в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

SOCAR здешевив А-95 і NANO 95 на 3 грн/л

Дизель подешевшав у SOCAR, Укрнафті та UPG

OKKO, WOG і UPG знизили ціни на автогаз

У четвер, 26 листопада, найбільше здешевлення пального зафіксувала мережа SOCAR: бензин А-95 там подешевшав одразу на 3 грн/л - до 85,90 грн, а NANO 95 - до 88,90 грн. Ціни знижують й інші великі оператори. Про це повідомило видання РБК-Україна.

Ціни переписали всі п'ять операторів - SOCAR, Укрнафта, UPG, OKKO і WOG. У SOCAR обидві марки дизельного пального подешевшали на 2 грн/л: звичайний ДП NANO тепер коштує 101,00 грн/л, а ДП NANO Extro - 104,00 грн/л.

відео дня

Державна мережа Укрнафта знизила ціну обох марок дизеля на 1 грн/л: звичайне ДП - до 95,90 грн/л, ДП Energy - до 97,90 грн/л. UPG здешевила upgDIESEL на 1 грн/л (до 97,90 грн/л), а EURO DIESEL - на 94 копійки, до 95,46 грн/л.

Найдешевший звичайний дизель серед п'яти мереж зараз в UPG, а найдорожчий преміальний - ДП Mustang у WOG за 104,90 грн/л.

Скільки коштують автогаз і бензин

OKKO і WOG синхронно знизили ціну автогазу на 60 копійок - до 62,90 грн/л. UPG здешевила газ на 1 грн/л, тож тепер він коштує 60,90 грн/л - це найнижча ціна серед провідних мереж. Інші види пального в OKKO та WOG не змінилися в ціні.

OKKO:

бензин Pulls 100 - 94,90 грн/л

бензин Pulls 95 - 87,90 грн/л

бензин А-95 Євро - 84,90 грн/л

ДП Pulls - 102,90 грн/л

ДП Євро - 99,90 грн/л

газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)

WOG:

бензин 100 - 94,90 грн/л

бензин 95 Mustang - 87,90 грн/л

бензин 95 Євро - 84,90 грн/л

ДП Mustang - 104,90 грн/л

ДП Євро-5 - 99,90 грн/л

газ - 62,90 грн/л (-60 коп.)

SOCAR:

бензин NANO 100 - 95,90 грн/л

бензин NANO 95 - 88,90 грн/л (-3 грн)

бензин А-95 - 85,90 грн/л (-3 грн)

ДП NANO Extro - 104,00 грн/л (-2 грн)

ДП NANO - 101,00 грн/л (-2 грн)

газ - 63,50 грн/л

Укрнафта:

бензин 95 Energy - 82,90 грн/л

бензин А-95 - 79,90 грн/л

бензин А-92 - 77,90 грн/л

ДП Energy - 97,90 грн/л (-1 грн)

ДП - 95,90 грн/л (-1 грн)

газ - 61,90 грн/л

UPG:

бензин UPG 100 - 93,90 грн/л

бензин UPG 95 - 82,90 грн/л

бензин А-95 - 80,90 грн/л

ДП upgDIESEL - 97,90 грн/л (-1 грн)

ДП EURO DIESEL - 95,46 грн/л (-94 коп.)

газ - 60,90 грн/л (-1 грн)

Чи подешевшає бензин до 80 гривень за літр

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі Інтерфакс-Україна ще 13 листопада звернув увагу, що ціни на бензин почали стрімко знижуватися.

"Ціни на бензин почали падати. Точніше, вони обвалилися", - зазначив експерт.

За його прогнозом, подальша динаміка цінників на АЗС залежатиме насамперед від закупівельних цін на пальне.

"Якщо нинішні закупівельні ціни збережуться, ми побачимо 80 грн, а потім і нижче протягом двох-трьох тижнів", - пояснив Куюн.

Водночас, на думку експерта, у грудні ціни можуть знизитися ще відчутніше. Однак такий сценарій залежатиме від кон'юнктури зовнішніх ринків і від того, чи не виникнуть непередбачувані проблеми всередині країни.

Ціни на пальне - новини за темою

Як повідомляв Главред, економіст Олег Устенко прогнозував, що бензин і дизель можуть подешевшати приблизно на 20% протягом двох тижнів. За його словами, здешевлення має становити щонайменше 15 грн за літр.

Експерти також оцінювали потенціал зниження цін на пальне. За їхніми оцінками, бензин і дизель на АЗС можуть подешевшати на 5-8 грн за літр. Гуртові ціни при цьому падають значно швидше, ніж роздрібні.

Водії можуть заощаджувати й на витраті пального. Генеральна дирекція дорожнього руху Іспанії назвала дві звички водіїв, через які витрата пального різко зростає.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред