Пєсков заявив, що з такими ультиматумами європейцям складно претендувати на роль посередника в переговорах.

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Кремль відкинув дві вимоги Євросоюзу до Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео в YouTube

Головне із заяви:

Пєсков відкинув вимогу ЄС про енергетичне перемир'я взимку

У Кремлі заявили, що Росія "нічого не повинна"

Європу звинуватили в ультиматумах і заперечили її роль посередника

У Кремлі відкинули заклик Єврокомісії погодитися на енергетичне перемир'я на зиму та безпечне судноплавство в Чорному морі. Прессекретар диктатора країни-агресорки РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "нічого не повинна" і керуватиметься власними національними інтересами. Про це Пєсков сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну в Telegram.

Пєсков також поставив під сумнів здатність європейців відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни.

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"Звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередника, роль учасника переговорів у врегулюванні дуже складно. Це вкотре доводить обґрунтованість наших побоювань щодо того, чи зможуть європейці зайняти конструктивну позицію та допомогти якось мирному процесу", - цинічно заявив речник Кремля.

Він наголосив, що Росія має забезпечувати власні національні інтереси, а позиція європейських лідерів, на думку Кремля, ускладнює їхню участь у мирних переговорах.

Що вимагала від Росії фон дер Ляєн

Напередодні, 25 листопада, фон дер Ляєн виступила в Європарламенті в Страсбурзі та назвала два кроки, яких ЄС очікує від Москви. Перший - припинення атак на енергетичну інфраструктуру протягом зими, другий - безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

За її словами, такі домовленості показали б, чи готовий Кремль підкріплювати заяви про переговори реальними діями.

"Це будуть важливі кроки, оскільки вони продемонструють, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - наголосила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також звернула увагу, що Путін постійно додає нові вимоги до своїх максималістських умов, зокрема щодо виходу Фінляндії з НАТО.

Чи готовий Путін до реальних переговорів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що після зустрічі з лідерами США та Китаю позиції Путіна не посилилися.

"Для Росії після цієї зустрічі нічого не змінилося на краще, Путін нічого не домігся по суті", - наголосив фахівець.

Оцінюючи наслідки тієї зустрічі для України, експерт звернув увагу, що Пекін свідомо дистанціювався від українського питання.

"Ні, для України ця зустріч Трампа, Сі та Путіна не матиме жодних наслідків. Китайці просто вирішили не втручатися в українське питання", - пояснив Загородній.

Водночас, говорячи про подальші дії Кремля щодо України, аналітик не очікує змін, доки в Москві не зміниться влада.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Як повідомляв Главред, тема енергетичного перемир'я вже кілька тижнів звучить у заявах Кремля. Зокрема, посланець Путіна Кирило Дмитрієв заявляв, що Москва може розглянути енергетичне перемир'я до Нового року. Утім, за його словами, для цього мають бути опрацьовані й узгоджені всі домовленості, що передуватимуть такому оголошенню.

Водночас Пєсков неодноразово висловлювався проти будь-якого припинення вогню. Наприкінці жовтня він також озвучив нову цинічну причину війни проти України.

Попри це, у Кремлі продовжують говорити про мирний процес. На початку листопада Пєсков заговорив про мир в Україні і згадав американського президента Дональда Трампа. У Москві розраховують на продовження миротворчих зусиль Трампа.

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