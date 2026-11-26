Пхеньян також закрив небо для російських військово-транспортних літаків і гальмує відправку на фронт 50 тисяч солдатів.

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У ГУР розповіли, чому КНДР образилася на Москву / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Що відомо:

КНДР призупинила постачання РФ ракет KN-23 і снарядів

Небо КНДР закрили для російських транспортних літаків

Причина - заява МЗС РФ про примирення Сеула й Пхеньяна

КНДР тимчасово призупинила військову підтримку країни-агресорки РФ. Рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів. Про це йдеться в аналітиці Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, Пхеньян наразі стримує російський запит на збільшення північнокорейського угруповання на території РФ із 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

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Чому Пхеньян образився на Москву?

У жовтні напругу між союзниками спровокував заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. Він заявив, що в майбутньому кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном, що викликало обурення в Північній Кореї.

Наприкінці місяця міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі наголосила, що такі заяви не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами. Вона зажадала роз'яснень щодо політики Москви стосовно Південної Кореї та заявила про тимчасове призупинення військової підтримки РФ.

Розвідники зауважують, що сварка сталася попри курс на зближення: 7 вересня 2026 року РФ і КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну на кордоні двох країн. Москва зацікавлена в північнокорейській зброї, а Пхеньян розраховує на російське обладнання, сировину, технології, гроші та досвід сучасної війни.

У ГУР підсумовують, що відносини двох режимів забуксували.

"Подальше розширення військової співпраці між москвою та Пхеньяном наразі перебуває на етапі стримування", - зазначають українські розвідники.

Де зараз воюють військові КНДР?

За даними розвідки, підрозділи 11-го корпусу ССО армії КНДР продовжують службу на Курщині в другому ешелоні угруповання військ "Курськ".

Також із середини літа у Воронезькій області розгорнуто зведений ракетний підрозділ армії КНДР, який росіяни залучають до ударів по території України. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.​

НАТО vs Вісь зла / Інфографіка: Главред

Що гальмує співпрацю РФ і КНДР?

У ГУР називають кілька перешкод у військовій взаємодії контингенту КНДР з російською окупаційною армією:

низький рівень оперативної сумісності військ;

мовний бар'єр і нестача перекладачів;

відсутність належної логістичної підтримки з боку КНДР.

Окремо розвідники звертають увагу на ставлення російських генералів до союзників.

"Представники вищого командування рф відверто зневажливо ставляться до військових армії КНДР, вважаючи їх політично нав'язаним тягарем", - зазначають у ГУР.

Вагомим чинником гальмування співпраці стали й великі втрати північнокорейців у боях із Силами оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 - безповоротні втрати, решта - поранені.

Чи може КНДР залишити Росію без боєприпасів: думка експерта

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду ще восени 2024 року припускав, що в Пхеньяні можуть згорнути масштабну допомогу Москві.

"Тому там уже замислюються про припинення таких постачань та великих контингентів", - зазначав генерал.

Водночас він звертав увагу на низьку якість північнокорейських боєприпасів, які отримує РФ.

"Приблизно 35-40% або не долітають, або не вибухають, або не влучають у ціль - це певний плюс", - пояснив Маломуж.

Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України / Інфографіка: Главред

Натомість дослідник Бостонського коледжу Кханг Ву в колонці для The Interpreter Інституту Лоуї звертає увагу, що прогнози про масштабне нарощування контингенту КНДР у Росії досі не справдилися.

"Північна Корея значною мірою припинила надсилати додаткові війська з кінця 2024 року", - пише аналітик.

КНДР у війні проти України - новини

Як повідомляв Главред, 7 жовтня Кім Чен Ин привітав Путіна з днем народження. У посланні диктатор пообіцяв подальшу військову підтримку і заговорив про "перемогу" РФ. Тоді ж у ГУР повідомили про нову групу військових КНДР чисельністю 8,5 тисячі осіб.

Раніше в Москві розраховували значно наростити присутність північнокорейців на фронті. Зокрема, РФ просила в КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів. Пхеньян, за даними ГУР, поки стримує цей запит.

Сам Кім Чен Ин раніше відкрито визнав участь своєї армії у війні. Диктатор назвав війну на боці РФ справедливою. Північнокорейські військові воюють за Росію на Курщині з осені 2024 року.

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