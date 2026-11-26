Рятувальники евакуювали чотирьох людей, серед них - двох дітей. Пожежі в Деснянському районі ліквідовано.

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Наслідки нічної атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Що сталося:

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали семеро людей

Трьох поранених госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані

Пожежі в Деснянському районі ліквідовано, є руйнування

Семеро людей постраждали внаслідок нічної атаки країни-агресорки Росії на Київ. Медики госпіталізували трьох поранених, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Під удар потрапив Деснянський район столиці, де після балістичного удару спалахнули пожежі в нежитлових будівлях.

Про це повідомили київський міський голова Віталій Кличко в Telegram та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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"Внаслідок нічної атаки ворога постраждали 7 людей. Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані", - написав Кличко.

Усі пожежі вже ліквідовано. Атака почалася пізно ввечері 25 листопада: Повітряні сили попередили про загрозу балістики, а згодом у столиці пролунали вибухи.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про руйнування в Деснянському районі

За даними ДСНС, рятувальники евакуювали ще чотирьох людей, серед них двох дітей. Удари припали щонайменше на дві адреси в Деснянському районі.

У ДСНС описали наслідки влучань за кожною з адрес.

"За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. За іншою адресою також горіли нежитлові споруди. Є руйнування", - повідомили рятувальники.

Кличко спершу повідомляв про влучання в будівлю на території промзони, торговельний центр та ще одну нежитлову будівлю в Деснянському районі. Кількість постраждалих протягом ночі зростала - від трьох-чотирьох людей до семи.

Чому Росія концентрує удари на Києві

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія готується до нової масштабної кампанії ударів по Україні взимку. Основними цілями, за його оцінкою, можуть стати енергетична та логістична інфраструктура.

"Росіяни щороку намагаються занурити нас у блекаут та так званий „холодомор", як вони це називають. Тому такі заяви і така реакція як з боку Міністерства оборони РФ, так і їхніх спікерів війни абсолютно не дивують. Це було очікувано, і вони дійсно до цього готуються", - наголосив фахівець.

Говорячи про географію ударів, експерт пояснив, що через обмежену дальність реактивних дронів ворог зосереджуватиметься на столиці та регіонах, ближчих до пускових майданчиків.

"Саме тому вони будуть концентруватися на Києві, сході, центрі та півдні України. Захід їх цікавитиме менше", - пояснив Коваленко.

Обстріли Києва - новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 25 листопада атакувала Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці зафіксовано щонайменше три влучання.

Пізно ввечері 24 листопада у Шевченківському районі Києва уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок. Через влучання БПЛА у двір багатоповерхівки на рівні першого та другого поверхів виникла пожежа, двоє людей постраждали. Також пошкоджено фасади з першого по сьомий поверх, у сусідніх будинках вибито скло.

Напередодні атаки військовий експерт Олег Жданов попереджав про можливий удар балістикою.

Водночас українська протиповітряна оборона має серйозні проблеми з перехопленням балістики. У вересні-листопаді ППО перехопила лише 26 балістичних і гіперзвукових ракет з приблизно 331 випущеної. Тобто збити вдалося лише близько 8% таких цілей.

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