Також під ударом опинилися Куйбишевський НПЗ у Самарі та нафтоперекачувальна станція Транснафти у Башкортостані.

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Наслідки атаки дронів на РФ у ніч на 26 листопада / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Astra

Коротко:

Дрони атакували промзону Невинномиська, де працює завод Азот

За даними OSINT, під удар потрапив енергоблок ГРЕС на 410 МВт

У Самарі горить НПЗ, у Башкортостані - приліт по станції Транснафти

У ніч на 26 листопада безпілотники атакували промзону Невинномиська в Ставропольському краї країни-агресорки РФ, де розташовані хімкомбінат Невинномиський Азот і Невинномиська ГРЕС. Також повідомляють про пожежу на Куйбишевському НПЗ у Самарі та приліт по нафтоперекачувальній станції в Башкортостані.

Про відбиття атаки на промзону вночі заявив губернатор Ставропольського краю Володимр Владіміров.

відео дня

"Сили ППО відбивають наліт ворожих безпілотників, спрямований на промзону Невинномиська. Є збиття", - цитує Владімірова Astra.

Місцеві жителі всю ніч повідомляли про вибухи в районі промзони та Невинномиської ГРЕС, пише моніторинговий канал Exilenova+. Загалом, за даними Astra, пролунало понад 30 вибухів, активно працювала російська ППО.

Що відомо про удар по Невинномиській ГРЕС

OSINT-аналітик Astra за відео з камер спостереження встановив, що була атакувана ПГУ-410 - парогазова установку електричною потужністю 410 МВт, яка є окремим енергоблоком Невинномиської ГРЕС. Офіційного підтвердження ураження наразі немає.

Невинномиська ГРЕС / Фото: t.me/astrapress

Невинномиська ГРЕС - велика газова теплова електростанція федерального значення, що входить до ПАО ЕЛ5-Енерго. Вона постачає електроенергію в об'єднану енергосистему Північного Кавказу та півдня Росії.

Через дорогу від станції розташований Невинномиський Азот, що входить до групи ЄвроХім, - один із найбільших споживачів її електроенергії. Завод постачає компоненти вибухівки для російського ВПК.

Це щонайменше сьома атака на підприємство за час повномасштабної війни. Раніше його атакували в травні, березні та січні 2026 року, а також у грудні та серпні 2025 року.

Невинномиська ГРЕС / Фото: t.me/astrapress

Що відбувається в Самарі та Башкортостані

У Самарі вночі, ймовірно, спалахнув ще один резервуар на Куйбишевському НПЗ, повідомив канал Exilenova+ у Telegram. Згодом канал уточнив, що пожежа триває - відео дивіться за посиланням.

Пожежа в Самарі / скріншот

У Туймазинському районі Башкортостану, за попередніми даними, стався приліт по лінійній виробничо-диспетчерській станції Субханкулово компанії Транснефть-Урал. Інформація про наслідки уточнюється.

"Субханкулово" компанії "Транснафта-Урал" / Фото: Exilenova+

Через цей вузол перекачують сиру нафту із Західного Сибіру та Татарстану. Станція сполучена з магістралями в напрямку Альметьєвська й Самари, а також із нафтопроводами Туймази - Уфа і Туймази - Омськ.

"Субханкулово" компанії "Транснафта-Урал" / Фото: Exilenova+

Як пише Astra з посиланням на OSINT-аналітика, пожежа дійсно виникла на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Субханкулове" в Туймазинському районі в Башкортостані.

Місцева влада підтвердила "займання" після падіння "уламків безпілотників на території промзони".

"Відбито атаку БПЛА на Туймазинський район. Уламки безпілотників упали на території промзони. Виник спалах, всі служби на місці. Загиблих та постраждалих немає", - написав голова адміністрації Туймазинського району Булат Мусін.

ЛВДС "Субханкулово" - лінійна виробничо-диспетчерська станція в Туймазинському районі Республіки Башкортостан, що належить компанії АТ "Транснафта - Урал". Вона використовується для прийому, зберігання та транспортування нафти магістральними трубопроводами.

За даними EnergyBase, станція отримує сировину від ЛПДЗ "Язиково" та спрямовує її у бік Альметьевська, ПНПС "Шкапово" та НПС "Азнакаєво". Резервуарний парк містить 10 резервуарів загальною місткістю 160 тис. куб. м. Зазначений у базі річний обсяг транспортування – 90 млн тонн. Станція пов'язана з чотирма нафтопроводами, у тому числі Усть-Балик – Курган – Уфа – Альметьевськ та Субханкулово – Шкапово".

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

Офіційних коментарів Генштабу ЗСУ щодо ударів по цих об'єктах на момент публікації не було.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зупинять удари по НПЗ російську економіку: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що головне завдання України - вибити російські НПЗ і позбавити країну дизельного пального.

"Наше основне завдання на шляху до цієї мети - добити російські НПЗ, над чим Україна продовжує працювати. Насамперед це потрібно для того, щоб у Росії не було дизеля. Не буде дизеля - російська економіка зупиниться", - наголосив фахівець.

За словами експерта, від дизеля напряму залежить і здатність Кремля продовжувати бойові дії.

"Без дизельного палива неможливо буде забезпечувати армію та далі продовжувати війну", - пояснив Загородній.

З ним погоджується ветеран російсько-української війни Євген Дикий, який у коментарі УНІАН звернув увагу на темп ударів по російській нафтопереробці.

"Десь 1/5 ми вже точно обнулили. І зверніть увагу на темп", - зазначив він.

Дикий вважає, що за збереження такої інтенсивності наслідки для всієї галузі можуть стати критичними.

"Реально з таким темпом, російська нафтопереробка може просто припинити існування як галузь", - додав ветеран.

Атаки на РФ - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада дрони атакували Самарську область. Тоді спалахнули Сизранський і Куйбишевський НПЗ компанії Роснафта. Куйбишевський НПЗ є найбільшим підприємством нафтової галузі регіону.

У ніч на 23 листопада під ударом опинився Татарстан. Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно біля Альметьєвська, що належить Транснефть-Прикам'я. Цю станцію вже атакували 19 листопада.

Невинномиськ також атакували в травні. Тоді в ніч на 20 травня під ударом опинився хімкомбінат Азот, на території якого спалахнула пожежа. Того ж дня вибухи лунали в Кстово Нижньогородської області, де розташований НПЗ Лукойлу.

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