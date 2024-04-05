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"Це буде дуже боляче для РФ": названо кроки, які можуть зруйнувати РФ

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2024, 22:22
Україні потрібно діяти несподівано, щоб вибити противника з колії, каже Тарас Загородній.
Загородній, вибух
Загородній сказав, що може зруйнувати РФ зсередини / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Українські військові завдають ударів по об'єктах нафтопереробки та нафтогазовій інфраструктурі РФ. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів Главреду про те, як це може вплинути на здатність РФ вести війну.

Він вважає, що Росії в будь-якому разі вдасться знайти гроші на війну, адже це пріоритет для окупантів.

"Вона і далі буде воювати за рахунок скорочення споживання цивільного сектора і народу Росії. Два роки РФ ще точно зможе воювати в такому темпі. А ось якщо ми виб'ємо порти Балтики і Новоросійська, саме нафтову галузь, або так вдаримо по цих портах, щоб туди танкери не заходили і все інше - це інша річ", - каже експерт.

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Також він вважає, що Україні варто вдарити по Мозирському НПЗ у Білорусі, який розташований всього за 80 км від кордону. Також російський диктатор буде шокований, якщо українські військові увійдуть у Придністров'я, заберуть у росіян військові склади і повернуть Придністров'я Молдові як повноцінну частину держави.

"Це було б дуже боляче для Росії. Нам важливо працювати дуже несподівано, здійснювати максимально несподівані маневри, які розхитуватимуть владу в РФ і провокуватимуть війну кланів усередині країни", - сказав Загородній.

Експерт уже бачить кілька ліній розколу, які можна спровокувати в Росії:

  • мусульманські питання (на прикладі підозрюваних у теракті в Крокус Сіті Хол);
  • поява нової еліти в РФ - ветеранів "СВО" (якщо вони зайдуть в органи влади, то будуть самі провокувати розкол);
  • націоналізація промисловості (у багатьох олігархів є свої приватні армії, які можуть бути задіяні через невдоволення).

"Тобто нам потрібна хороша громадянська війна на території Росії. Це буде підривати її зсередини. І тоді, навіть за наявності тих ресурсів, які є, вона не зможе вести загарбницьку війну. Як говорив товариш Ленін, "потрібно перетворити імперіалістичну війну на громадянську". Ось за цими лініями, я вважаю, Україна повинна працювати", - каже Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Удар по російських НПЗ - останні новини за темою

Нагадаємо, що розвідка Британії заявила, що РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів. Українські атаки із застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах тягнуть за собою фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок.

У РФ під удар потрапив НПЗ у Самарській області - на Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа. За попередніми даними, завод був атакований безпілотником. Із посиланням на місцевих жителів, перед вибухом було чути звук мотора. Потім очевидиці побачили полум'я від пожежі.

У Росії на "Уралмаш" пролунали вибухи 1 квітня. Пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів. Очевидці повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

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війна в Україні вторгнення Росії Тарас Загородній
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