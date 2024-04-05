Масштабний наступ Росії: Мусієнко назвав 'проблемну точку' ЗСУ

Силам оборони потрібно більше артилерії та далекобійних ракет, щоб перебивати і переривати логістику росіян, зазанчив Олександр Мусієнко.

https://glavred.net/ukraine/masshtabnoe-nastuplenie-rossii-musienko-nazval-problemnuyu-tochku-vsu-10555730.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко назвав, відмінність нового наступу росіян / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 81 окрема аеромобільна бригада, facebook.com/musiienkoua

Українські військові зараз більше готові до різного розвитку подій під час нового наступу росіян, аніж у 2022 році. Щоб не дати ворогу розгорнутися, Україні потрібно більше зброї. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

"Основна відмінність (нового наступу росіян, на відміну від наступу у 2022 році - ред.) полягатиме в тому, що українські підрозділи зараз більше готові до різних сценаріїв. Що стосується проблем, то, безумовно, нам потрібно більше озброєння. Це залишається проблемною точкою", - зазначив експерт.

За його словами, ЗСУ потрібно більше артилерії та далекобійних ракет, щоб перебивати і переривати логістику російських окупантів. Мусієнко наголосив, що дуже важливо не давати розгортатися російським силам, тому їх треба знищувати у тилах.

відео дня

"Та попри ці проблеми, українське командування і військовослужбовці готуються до всіх можливих сценаріїв, готуються відбивати атаки навіть тими ресурсами і засобами, які є", - додав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Новий наступ РФ - оцінки екпертів

Нагадаємо, Росія готується до масштабного наступу. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у другій половині 2024 року можуть відбутися щонайменше дві наступальні операції росіян - на Часів Яр та Куп'янськ.

Також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні. Мета - окупація Донецької, Луганської та Запорізької області.

Як повідомляв Главред, звіт Інституту вивчення війни вказує на те, що російська окупаційна армія може розпочати масштабний наступ наприкінці весни або влітку 2024 року. Росіяни, ймовірно, зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред