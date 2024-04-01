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Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

Юлія Закрепа
1 квітня 2024, 14:31оновлено 1 квітня, 15:18
У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш".
Найпотужніший завод Росії у вогні: на 'Уралмаш' пролунали вибухи
У Росії масштабна пожежа на військовому підприємстві / колаж: Главред, скріншоти: відео

У країні-агресорці Росії сьогодні, 1 квітня, сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш". Відомо, що вогонь охопив площу у понад 800 квадратних метрів.

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим, повідомляють російські Телеграм-канали.

У мережі повідомляють, що пожежа виникла на складі із лакофарбовими матеріалами. Рятувальники наголосили, що існує загроза вибуху та масштабного розповсюдження вогню.

відео дня

До слова, за кілька хвилин пожежа швидко почала поширюватися. Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

Найпотужніший завод Росії у вогні: на 'Уралмаш' пролунали вибухи
У Росії потужна пожежа / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як у Росії палає військовий завод:

Що відомо про завод "Уралмаш"?

"Уралмаш" - відкрите акціонерне товариство, потужний центр машинобудування в Росії, що розташовано у Єкатеринбурзі. Один із лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. Основним акціонером корпорації є один з найбільших російських банків "Газпромбанк", передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що у РФ потужні прильоти після нічної атаки. Вибухи прогриміли в Курській, Бєлгородській, Тульській, Воронезькій, Нижегородській, Брянській, Орловській і Московській областях. Унаслідок вибухів виникли пожежі.

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом. Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD.

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