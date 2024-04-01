Найпотужніший завод Росії у вогні: на 'Уралмаш' пролунали вибухи

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш".

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У Росії масштабна пожежа на військовому підприємстві / колаж: Главред, скріншоти: відео

У країні-агресорці Росії сьогодні, 1 квітня, сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш". Відомо, що вогонь охопив площу у понад 800 квадратних метрів.

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим, повідомляють російські Телеграм-канали.

У мережі повідомляють, що пожежа виникла на складі із лакофарбовими матеріалами. Рятувальники наголосили, що існує загроза вибуху та масштабного розповсюдження вогню.

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До слова, за кілька хвилин пожежа швидко почала поширюватися. Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

У Росії потужна пожежа / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як у Росії палає військовий завод:

Що відомо про завод "Уралмаш"? "Уралмаш" - відкрите акціонерне товариство, потужний центр машинобудування в Росії, що розташовано у Єкатеринбурзі. Один із лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. Основним акціонером корпорації є один з найбільших російських банків "Газпромбанк", передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що у РФ потужні прильоти після нічної атаки. Вибухи прогриміли в Курській, Бєлгородській, Тульській, Воронезькій, Нижегородській, Брянській, Орловській і Московській областях. Унаслідок вибухів виникли пожежі.

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом. Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD.

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