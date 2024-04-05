"Це передумова нашої перемоги": експерт сказав, які дії України підштовхнуть РФ до поразки

Дрони, що здатні пролетіти понад тисячу кілометрів, можуть допомогти Україні припинити експорт російської нафти, а це у свою чергу наблизить поразку РФ у війні.

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Експерт сказав, які дії України підштовхнуть РФ до поразки/ колаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Якщо на європейській території країни-агресорки Росії будуть пошкоджені усі нафтопереробні заводи, то експорт російської нафти може зупинитися. А це у свою чергу наблизить поразку окупантів у війні проти України.

Зараз перед українцями стоїть саме таке завдання – нанести шкоду максимальній кількості російських НПЗ. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Як я вже говорив, заводи в Татарстані (нещодавно в Татарстані було завдано удару, зокрема, по заводу, де збирають "Шахеди" – ред.) також виробляють мастило, дизель і авіаційний гас. Останнє дуже важливо, оскільки авіаційний гас – це високотехнологічна річ, і без нього літаки не літають", – зазначив Загородній. відео дня

За його словами, в ідеалі всі НПЗ на європейській території Росії мають бути пошкоджені. Їх необов'язково знищувати повністю, щоб горіло-палало три дні. Досить вибити кілька технологічних установок, і все, вони просто не працюватимуть. За словами експерта, завдання перед Україною саме таке.

"Нам важливо припинити експорт нафти, навіть не нафтопереробку, наклавши таким чином справжні санкції на Росію, щоб вона не змогла експортувати нафту. Це серйозна запорука і передумова для перемоги", – наголосив експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Атака дронів на авіабазу Морозовськ в РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 квітня СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Також зазначалося, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

Після цього військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ. Він зазначив, що саме сьогодні, 5 квітня, Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала першу у 2024 році партію фронтових бомбардувальників Су-34 у кількості двох одиниць. Ці літаки були виготовлені на Новосибірському авіазаводі (НАЗ) ім. Чкалова.

"Цієї ж ночі було завдано чергового удару деякими дронами по авіабазі Морозовськ, де розміщувалося на момент удару не менше 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 і кількох одиниць вертолітної техніки, зокрема Мі-8", – зазначив Коваленко.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ та ГУР атакували одразу три аеродроми в РФ. Українські сили атакували аеродроми в Курську, Енгельсі та Єйську.

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