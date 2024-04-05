У Запоріжжі поранено кореспондентку ТСН і телемарафону "Єдині новини"

Кореспондентка ТСН і телемарафону "Єдині новини" Кіра Овес зазнала поранення під час ракетного обстрілу Запоріжжя сьогодні, 5 квітня. Журналістка разом з колегами саме знімала наслідки перших вибухів у місті. Тоді росіяни завдали повторного удару. Всього загинуло троє людей, ще дев’ятнадцять — зазнали поранень.
Наразі Кіра знаходиться в лікарні. Разом з нею постраждала ще одна медійниця.
Це далеко не перший злочин росії проти журналістів. Від початку вторгнення російська армія вбила 70 медійників. Ще щонайменше 30 — отримали поранення під час своєї роботи.
Окупанти систематично і цинічно порушують міжнародне законодавство, цілеспрямовано вбиваючи журналістів, медиків і рятувальників.
І вони обов’язково понесуть відповідальність!
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