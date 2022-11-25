Є позитивні новини: Гайдай розповів про те, що діється на фронті

ЗСУ тримають оборону в Луганській області, окупанти намагаються прорватися / Колаж фото 93 ОМБр, Суспільне

Російські окупанти, які втекли з Херсона, намагаються підкріпити сили армії РФ у Луганській області. Туди також звозять новомобілізованих росіян. Росія хоче прорвати лінію оборони ЗСУ, однак на цій ділянці фронту вже є позитивні новини. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він акцентував на тому, що про ці позитивні новини поки потрібно помовчати.

"У бік Сватового слідують дві сотні вантажівок з будівельними матеріалами. Зокрема, так званими "зубами дракона". Росіяни зміцнюють там оборону так звану лінію "Вагнера", - розповів Гайдай.

Ворог постійно намагається атакувати українські позиції в районі Білогорівки, але ЗСУ впевнено тримають оборону.

Варто відзначити, що від таких атак страждають мирні жителі, які залишилися в прифронтових населених пунктах. Окупанти обстрілюють ці села з "Градів", "Ураганів" і "Смерчів".

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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