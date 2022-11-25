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"Це кінець для них": експерти назвали ключові міста, з яких ЗСУ потужно виб'ють окупантів узимку

25 листопада 2022, 05:17

Потужний контрнаступ може розпочатися на півдні України, а також у Луганській області.

война в Украине, ВСУ, российские оккупанты
ЗСУ підуть в потужний контрнаступ на півдні та Луганщині / Колаж фото Міноборони РФ, 10-я горно-штурмова бригада

Росія намагається всіляко "заморозити" війну в Україну. Однак українські військові не будуть зупинятися навіть взимку та йтимуть у потужний контрнаступ. Південний напрямок є найперспективнішим для прориву оборони окупантів. Про це заявив підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю Ар'є Зайден, повідомляє Громадське.

"Наприкінці листопада на півдні закінчується сезон опадів, випадає сніг, буде холодніше. Січень та лютий дуже вітряні, сухі, температура мінусова. У степу техніка зможе спокійно їздити", - сказав Зайден.

Він переконаний, що ЗСУ зможуть "знайти щілину", прорвати лінію оборони окупантів та розвинути наступ. Одним з найбільших успіхів могло б стати звільнення Мелітополя - ключового транспортного вузла окупантів.

"Якщо росіяни здадуть місто, це кінець для них, бо тоді все угруповання залишиться без логістики, а отже буде знищене чи вимушене тікати", — каже Зайден.

Підполковник вважає, що окупанти самі втечуть з міста навіть якщо ЗСУ візьмуть під артилерійський вогневий контроль дороги поблизу міста, які з'єднують схід та захід.

Полковник запасу Роман Світан переконаний, що українські захисники зможуть відтіснити окупантів у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. Контрнаступ пришвидшиться, коли у регіоні замерзнуть ґрунти.

"ЗСУ вже звільнили Макіївку на Луганщині. Це село посередині між Сватовим та Кремінною. Його можна використовувати як зручний плацдарм для подальшого виходу на схід, у бік Щастя та Луганська", - зазначив Світан.

Російські окупанти бояться потужного прориву ЗСУ з півночі Луганщини, бо вони опиняться під серйозною загрозою у районі Бахмута.

"Якщо це вдасться, ми вийдемо в їхній тил. Тож росіяни будуть змушені припинити атаку і перейти до оборони", — зазначив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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