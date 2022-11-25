"Не спонсор тероризму, а звичайний гопник": експерт пояснив, чому рішення ЄП про РФ запізнилося

Тарас Чорновіл пояснив значення рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму / Главред

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Це рішення правильне і мудро виписано, але воно дещо запізнилося. Таку думку озвучив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв'ю Главреду.

"Росія була державою-спонсором тероризму і в 2008-му, і в 2014-му, і навіть в лютому-березні 2022-го, але зараз вона поводиться не як терорист або спонсор тероризму, а як звичайний гопник, рекетир", - вважає Чорновіл.

Він нагадав, що спікер Кремля Дмитро Пєсков вже прямо, без натяків заявляє, що Україна повинна виконати вимоги РФ, щоб припинити страждання мирного населення.

"Держава-гопник - це визначення найбільше відповідає сучасній Росії, яка деградувала вже настільки, що впала нижче держави-терориста. У своєму шантажі РФ поводиться гірше, ніж визнані держави-терористи – Іран, Північна Корея і Північна Куба", - додав Чорновіл.

Як повідомляв Главред, 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

В цей же день Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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