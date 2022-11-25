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Відключення світла в Україні: 30% споживачів досі без електрики, ремонту заважає погода

25 листопада 2022, 13:37

В "Укренерго" наголосили, що забезпечили уже понад 70% потреб споживання. Ремонтні роботи продовжуються цілодобово, проте є фактори, які їх сповільнюють.

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В "Укренерго" заявили, що 30% споживачів по Україні досі залишаються без електрики/ ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Загалом по Україні станом на 11:00 електроенергією уже забезпечено понад 70% потреб споживання. Роботи для відновлення живлення продовжуються, проте ремонтним бригадам ускладнюють завдання погодні умови – сильний вітер і мороз, який здебільшого "приходить" вночі.

Про це повідомили у компанії НЕК "Укрненерго". Зазначається, що електроенергію першочергово повертали на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях – котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди. У деяких регіонах намагалися чимшвидше повернути світло, щоб знову міг курсувати електротранспорт.

Ремонтні бригади продовжують відновлювати живлення побутовим споживачам, проте їм на заваді стає погода.

"Темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго)", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що ремонтні бригади їхньої компанії разом із колегами з обленерго працюють над ліквідацією пошкоджень цілодобово. Проте дефіцит у мережі досі зберігається.

"Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам’ятати: якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники", – додали у компанії і закликали українців бути терпимими і мужніми у цій складній для усіх ситуації.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

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