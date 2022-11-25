УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це національні рішення": генсек НАТО прокоментував ідею Польщі перемістити Patriot в Україну

25 листопада 2022, 14:06

Генсек НАТО пообіцяв, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України не лише шляхом надання ППО.

Йенс Столтенберг, ЗРК Patriot
Єнс Столтенберг пообіцяв переконувати союзників збільшити підтримку України / Фото Reuters, Вікіпедія

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot в Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей", - сказав Столтенберг на прес-конференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті наступного тижня, передає Європейська правда.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну в лютому. Генсек додав, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишаються національними рішеннями", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Німеччини Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

Інші новини:

війна в Україні НАТО ПВО ЗРК Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:48

"Пластична операція їй вже не допоможе": дочка Успенської без бюстгальтера навела шороху в мережі

15:41

Не тільки нашийник і повідець: що потрібно купити собаці для комфортного життя

15:07

Хотів заробити грошей на весілля: російський контрактник повернувся додому в труні

14:48

Не поступається дизайнерському і коштує копійки: як зробити новорічний вінок своїми рукамиВідео

14:44

Порятунок для Павелка: як суд, де розглядали його справу, раптово "замінували"

Реклама
14:07

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Ford Ranger

14:06

"Це національні рішення": генсек НАТО прокоментував ідею Польщі перемістити Patriot в Україну

13:37

Відключення світла в Україні: 30% споживачів досі без електрики, ремонту заважає погодаВідео

13:23

"Не спонсор тероризму, а звичайний гопник": експерт пояснив, чому рішення ЄП про РФ запізнилося

13:06

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

13:00

"Слова не захистять від ракет": глава МЗС Британії після зустрічі з Зеленським пообіцяв допомогу УкраїніВідео

12:26

Частковий блек-аут фактично відбувся: майже уся генерація "лягла"Погляд

12:25

"Жахливий початок зими": Столтенберг пояснив гнів Путіна, з яким той обстрілює УкраїнуВідео

12:18

В Favbet Tech розповіли, як у складі IT-армії допомагають ЗСУ боротися з окупантами реклама

12:09

Всі очманіли: Лоліта зганьбила Кіркорова за "голий" наряд на сценіВідео

12:06

"Капітуляції в обмін на світло не буде": Подоляк заявив, що Україна не боїться жалюгідних погроз РФВідео

12:04

Чим корисний авокадо для жінок і чоловіків

12:00

Ескадрилья збитих льотчиків: чому Медведчук може розраховувати тільки на ЯлтуПогляд

11:55

Галкін прокоментував щемливе фото дівчинки, якій заряджали інгалятор на заправці

11:49

Три області завалить снігом: синоптик розповів, куди вже сьогодні прийде зимаВідео

Реклама
11:26

Хотів повторити "подвиг" прадіда і пішов добровольцем: в Україні ліквідували окупанта з Томська

11:24

ЄС застосує тактику "тисячі порізів" проти РФ після її визнання спонсором тероризму – ЧорновілВідео

11:08

"Найскладніший етап пройдено": в Укренерго повідомили, що скоро закінчаться аварійні відключення

10:55

Перемир'я - єдиний шанс для Путіна перемогти, Захід має посилити підтримку України - CNN

10:54

Чи зможе РФ знову масово вдарити ракетами найближчим часом: прогноз ISWВідео

09:53

Яка ситуація зараз у Києві: що зі світлом, водою, теплом та зв'язкомВідео

09:33

США переконали Польщу не передавати Україні Міг-29 на початку вторгнення-ЗМІ

09:00

Контрудар ЗСУ на Запоріжжі: знищено 20 окупантів, понад 15 пораненоВідео

08:32

Підсумки дев'яти місяців війни: в Росії зруйновано все, що будувалося тридцять роківПогляд

08:25

Меркель хотіла організувати переговори з Путіним, але не мала важелів впливу на диктатора-ЗМІ

08:13

"Потрібно вирішувати за законом": в РФ заговорили про захоплення Вірменії

07:23

На Запоріжжі в авто підірвали колаборанта Калашника

07:06

"Ми стабільно кладемо батальйон": Арестович розповів, скільки військових армія РФ втрачає щодня

07:00

Час прибирати диктатора: Чорновіл – про наслідки визнання Росії спонсором тероризму

06:30

"Путін сам відведе свої війська з України": Маломуж назвав, що саме "дотисне" диктатораВідео

06:00

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

05:52

У Росії дуже великі проблеми, і блекаути не допоможутьПогляд

05:40

Зеленський анонсував серйозні новини для УкраїниВідео

05:17

"Це кінець для них": експерти назвали ключові міста, з яких ЗСУ потужно виб'ють окупантів узимкуВідео

04:45

Коли ставити новорічну ялинку, щоб цілий рік була удача та достаток: сприятливі дати

Реклама
03:50

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

03:20

Снігом засипатиме: в Україну мчить потужний циклонВідео

02:15

"У Путіна є козир": експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати УкраїніВідео

01:32

Емілі Ратаковскі показала фігуру в леопардовому бікіні - без ретуші і з синцями на сідницях

00:51

Прикмети на 25 листопада: які дві речі потрібно зробити, щоб стати багатшимВідео

00:08

Юрій Романенко. Нові ракетні удари тільки зміцнять рішучість українцівВідеоблоги

24 листопада, четвер
23:31

Зеленський розповів, за що Росія мстить Україні ракетамиВідео

23:27

Тотального блекауту в Україні не буде - АрестовичВідео

23:20

"Ми нікого не вбиваємо": Лукашенко зробив грубу заяву про війну в УкраїніВідео

22:48

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зима
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти