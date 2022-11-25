"Це національні рішення": генсек НАТО прокоментував ідею Польщі перемістити Patriot в Україну

Єнс Столтенберг пообіцяв переконувати союзників збільшити підтримку України / Фото Reuters, Вікіпедія

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot в Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей", - сказав Столтенберг на прес-конференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті наступного тижня, передає Європейська правда.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну в лютому. Генсек додав, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишаються національними рішеннями", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Німеччини Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

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