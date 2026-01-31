Рус
Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

Олексій Тесля
31 січня 2026, 16:27
Наразі ключове завдання — забезпечити стабільне електропостачання, каже Катерина Поп.
Киянам розповіли, чи є загроза евакуації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Питання евакуації мешканців столиці не розглядається
  • Відновлення руху електротранспорту залежить від ситуації в енергосистемі

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що питання евакуації мешканців столиці не розглядається.

За словами речниці КМВА Катерини Поп, хоча найближчим часом очікується похолодання, місто вже проходило через аналогічні умови і має необхідні ресурси для підтримки населення.

Що стосується відновлення руху електротранспорту, то терміни безпосередньо залежать від ситуації в енергосистемі. Наразі ключове завдання — забезпечити стабільне електропостачання максимальної кількості житлових будинків, і саме на це спрямовані основні зусилля енергетиків.

У КМВА відзначають, що стан електромережі поступово поліпшується, проте дефіцит потужності зберігається. Через масштабні пошкодження об'єктів генерації та передачі електроенергії повернення до колишніх, більш м'яких графіків відключень поки що неможливе. Зараз у столиці застосовуються тестові, чітко прогнозовані, але більш жорсткі графіки, оскільки відновлювальні роботи вимагають значного часу.

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням зафіксована в Деснянському районі. Станом на ранок 30 січня більшість будинків, що залишилися без тепла, знаходяться саме там: з 378 проблемних будівель близько 350 розташовані в цьому районі. Міські служби розглядають альтернативні рішення, в тому числі часткову компенсацію відсутності теплопостачання за рахунок збільшення подачі електроенергії в такі будинки.

Ризик масштабного відключення електроенергії: оцінка фахівця

Екс-глава Міністерства палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що дії Росії спрямовані на дестабілізацію всієї енергосистеми країни і створення умов для повної енергетичної кризи. За його словами, мета противника — довести ситуацію до такого рівня, при якому під загрозою опиниться робота навіть українських атомних електростанцій.

Загроза блекауту в Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Про персону: Іван Плачков

Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.

новини Києва Відключення опалення у Києві
