Є два сценарії: Романенко сказав, як війна в Україні може закінчитися у 2025 році

Обидва сценарії залежать від вирішення двох завдань - це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.

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Ігор Романенко оцінив шанси на завершення війни у 2025 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Головні тези:

Є два сценарії завершення війни у 2025 році

Реалізація оптимістичного та песимістичного сценаріїв залежить від двох чинників

Війна в Україні може закінчитися у 2025 році. Сценаріїв два - оптимістичний та песимістичний. Усі нюанси розкрив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Імовірність того, що війна закінчиться у 2025 році, дійсно є. Найімовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним і песимістичним", - сказав генерал-лейтенант в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Згідно з песимістичним сценарієм завершення війни, США припинять надавати допомогу Україні.

"Який найбільш песимістичний сценарій? Якщо США фактично припиняють нам допомогу, в той час як Росія використовує свій військовий потенціал, продовжує активні бойові дії, які змушують нас іти на якісь серйозні поступки", - розповів Романенко.

Оптимістичним сценарієм він назвав недопущення реалізації планів російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

"Оптимістичний сценарій - це можливість відстояти наші інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України - захоплення чотирьох областей нашої країни, які увійшли до конституції РФ. Це зовсім не так. Оптимізм буде ще й у тому, якщо 2025 року ми зможемо вийти на припинення бойових дій", - вважає ексзаступник начальника Генштабу.

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Від чого залежать оптимістичний та песимістичний сценарії

Обидва сценарії залежать від вирішення двох завдань - це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.

"Це озброєння, техніка, боєприпаси від наших союзників, частково, в кращому випадку, на частину можливостей нашого оборонно-промислового комплексу", - сказав Романенко.

За його словами, поки що Україна не може глибоко відпрацювати ці питання і забезпечити ЗСУ всім необхідним.

Також необхідно ухвалювати "важкі рішення" щодо мобілізації.

"Друге завдання - це мобілізація. Третій рік поспіль тривають пошуки ефективного механізму мобілізації, і я не думаю, що буде винайдена якась інновація, яка допоможе різко, швидко поліпшити ситуацію. Але мобілізація - це реалістичний підхід, об'єктивна вимога законів війни, тому потрібно ухвалювати досить важкі рішення", - пояснив генерал-лейтенант.

Залежно від того, як будуть виконуватися ці завдання, Україна виходитиме на один із варіантів закінчення війни.

"І є реальна можливість зробити це наступного, 2025 року", - додав Романенко.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Главред писав, що бойові дії в Україні можуть закінчитися у 2025 році. І Київ, і Москва близькі до виснаження, а прихильники кожної зі сторін воліли б, щоб конфлікт зійшов нанівець. Крім того, завершення війни в Україні стане пріоритетом для нової адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа. Такий прогноз опублікувало 20 листопада видання The Economist.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа в ролі президента США.

Зеленський також говорив в інтерв'ю Fox News, що війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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