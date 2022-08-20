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Якщо РФ вдарить по Києву або Львову, ЗСУ підуть на Гомель і прикордонні міста РФ - експерт

20 серпня 2022, 01:40

Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде. Єдине, що може зробити країна-агресорка, це і далі проводити ескалацію бойових дій.

Олег Соскін, ракетний удар, Київ
Окупанти можуть завдати ракетного удару по Києву та Львову / Фото УНІАН

Після вибухів в анексованому Криму може відбутися посилення і розширення війни між РФ і Україною. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін під час чату на Главреді.

За його словами, Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде: ні в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Тому РФ буде більше бомбити українські міста. Для цього окупанти завозять зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400 в Білорусь, відповідно, можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву та по Львову.

"Єдине, що може в даній ситуації Росія – провести ескалацію бойових дій та завдати удару по Києву з території Білорусі", - сказав Соскін і уточнив, що має на увазі удари по центрах ухвалення рішень.

"Якщо буде завдано удару по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі (по Гомелю – однозначно) і по прикордонних російських містах: Бєлгороду, Брянську, Курську, тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель та всі прикордонні міста РФ", - додав експерт.

Як повідомляв Главред, в День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні з трьох сторін - Білорусі, Росії та Чорного моря. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, в Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні.

Вибухи в Криму

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Увечері 18 серпня Telegram-канали писали про те, що в окупованому Криму пролунали вибухи. За даними очевидців і місцевих пабліків, низку вибухів почули в Керчі та Севастополі на аеродромі Бельбек.

За неофіційними даними, Збройні Сили України, нібито завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. Пізніше в ЗСУ повідомили, що в Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) написав у Telegram: "Удар по аеродрому (аеропорту) Бельбек. Пожежа й детонація".

Тим часом окупаційна влада Криму заявляла, що в Севастополі був збитий безпілотник.

Раніше ввечері 18 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував на анексованому півострові "яскравий" оксамитовий сезон. За його словами, Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

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