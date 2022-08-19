"Ключ" до звільнення Криму - у Херсоні: експерт спрогнозував, коли Україна поверне півострів

"Ключ" до звільнення Криму - у Херсоні, вважає Олег Соскін / Фото УНІАН

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив, що звільнення анексованого Росією ще в 2014 році українського півострова Крим залежить від Херсона.

За його словами, якщо до початку листопада правий берег Херсона буде звільнено, то українська армія вже не зупиниться.

"Логіка подій така, що ЗСУ просуватимуться далі. А в міру просування далі, українська армія буде все більше ударів наносити вглиб території ворога - відповідний потенціал вже є. І якщо українські війська прорвуться до Криму, то степовий Крим, Євпаторія, Феодосія, Саки будуть звільнені. Не знаю, як Севастополь", - сказав Соскін під час чату на Главреді.

Відповідаючи на запитання, чи є Херсон "ключем" до звільнення Криму, Соскін відповів: "Так, 100%".

Вибухи в Криму

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Увечері 18 серпня Telegram-канали писали про те, в окупованому Криму пролунали вибухи. За даними очевидців і місцевих пабліків, низку вибухів почули в Керчі та Севастополі на аеродромі Бельбек.

За неофіційними даними, Збройні Сили України, нібито завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. Пізніше в ЗСУ повідомили, що в Новій Каховці прогриміли понад 10 вибухів з боку ГЕС.

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) написав у Telegram: "Удар по аеродрому (аеропорту) Бельбек. Пожежа й детонація".

Тим часом окупаційна влада Криму заявляла, що в Севастополі був збитий безпілотник.

Раніше ввечері 18 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував на анексованому півострові "яскравий" оксамитовий сезон. За його словами, Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

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