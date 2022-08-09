Україна вже має ракети з дальністю 200-300 км і вдарила ними по Криму – Андрусів/ УНІАН, Telegram

В України на озброєнні уже є ракети з дальністю 200-300 кілометрів.

Захисники України вже навіть двічі вдарили такими ракетами – по російських загарбниках у Мелітополі та аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму. Про це повідомив колишній радник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів у Telegram.

"Що ж, можна вже відкрито писати. Як ви могли зрозуміти – ракети з дальністю 200-300 км вже в нас на озброєнні і застосовуються. Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму – публічний доказ цього", – зазначив він.

За словами Андрусіва, російські окупанти явно виявилися неготовими до цього. Він зазначив, що їхня неготовність випливає з масштабів втрат загарбників.

"Це дуже добре, бо на додачу, ще й означає, що в них погано з розвідкою, і походу з ППО теж не дуже. Ну, а взагалі я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту. Не раджу користуватись ним окупантам в найближчі місяці", – додав він.

Віктор Андрусів про ракети дальністю 200-300 км/ скрін

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Також повідомлялося, що гучні вибухи сталися 8 і 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області. Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, після вибухів 8 серпня серед загарбників є поранені і вбиті. Щодо вибухів 9 серпня – місцеві жителі повідомляли, що дим було чітко видно в районі військової бази окупантів, яку ЗСУ атакують вже вчетверте.

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