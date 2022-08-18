"Крим - це Україна": у Байдена схвалили удари ЗСУ зброєю Заходу по військових об'єктах РФ - Politico

Україна може вдарити по об'єктах РФ у Криму, якщо вважатиме за потрібне - Білий дім / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Сполучені Штати Америки схвалили використання ЗСУ зброї Заходу по військових об'єктах Росії, які знаходяться у окупованому Криму. У Вашингтоні вважають, що Україна самостійно може вибирати військові цілі на своїй суверенній землі, оскільки півострів належить українській державі.

Як повідомляє американське видання Politico з посиланням на співрозмовника у Білому домі, Вашингтон не проти того, щоб сили оборони України завдавали ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, застосовуючи зброю Заходу.

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ЗСУ можуть переходити до таких дій у тому випадку, якщо вважатимуть це за необхідне.

"Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначене для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони (ЗСУ) вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням - самооборона", - зазначив співрозмовник у американській адміністрації.

Також він уточнив, що США визнають Крим суверенною територією України.

"Крим - це Україна", - підкреслив інсайдер.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що між Україною та США є домовленість, згідно з якою ЗСУ не завдаватимуть ударів по території РФ зброєю, яку надає Захід. Однак вона не поширюється на окуповані Росією території, серед яких Кримський півострів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи на військових об'єктах в окупованому Криму, сказав, що вони прискорюють звільнення півострова. На його думку, логістичні ланцюги російських військ потрібно знищувати і надалі.

Військовий експерт Валентин Бадрак у інтерв'ю Главреду сказав, що пріоритетні військові цілі для ЗСУ у захопленому Криму - це військові аеродроми, скупчення техніки, бази та арсенали. На його думку, бити по тому ж Кримському мосту наразі недоцільно.

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