"Курити менше треба": Арестович розповів про вибухи в Криму

Арестович / скріншот

Радник голови Офісу Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в анексованому Криму та Бєлгородській області, які лунають пізно ввечері 18 серпня.

За словами Арестовича, на території півострова Крим чутні сирени повітряної тривоги, про що раніше писали в місцевих пабліках.

"Авіабаза Бельбек (Крим), Прильоти.

Повітряна тривога в Керчі.

Повітряна тривога в Севастополі.

У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку. Як ви розумієте - ми тут ні при чому. Курити менше треба", - написав Арестович.

У додатку "Повітряна тривога" вперше з'явилося повідомлення, що в Севастополі лунає сирена.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, тривога почалася о 23:09.

Вибухи в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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