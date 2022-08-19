"Курити менше треба": Арестович розповів про вибухи в Криму

У Криму весь вечір чутні вибухи та видніються пожежі.
Радник голови Офісу Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в анексованому Криму та Бєлгородській області, які лунають пізно ввечері 18 серпня.
За словами Арестовича, на території півострова Крим чутні сирени повітряної тривоги, про що раніше писали в місцевих пабліках.
"Авіабаза Бельбек (Крим), Прильоти.
Повітряна тривога в Керчі.
Повітряна тривога в Севастополі.
У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку. Як ви розумієте - ми тут ні при чому. Курити менше треба", - написав Арестович.
У додатку "Повітряна тривога" вперше з'явилося повідомлення, що в Севастополі лунає сирена.
Згідно з повідомленнями в ЗМІ, тривога почалася о 23:09.
Вибухи в Криму
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.
У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.
У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.
Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.
Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.
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