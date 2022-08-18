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"Вдарять з трьох сторін": РФ може завдати ракетного удару по Україні в День незалежності - Жданов

18 серпня 2022, 11:52

У Білорусі готуються до ракетного удару по Україні. Буде залучено максимальну кількість пускових установок або випущено максимальну кількість ракет.

Олег Жданов, російська ракета
Олег Жданов попередив, що 24 серпня РФ може вдарити ракетами по Україні / Главред, УНІАН

У День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні з трьох сторін - Білорусі, Росії та Чорного моря. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, в Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні.

"На мій погляд, в Білорусі йде підготовка, і, найімовірніше, вони будуть робити масований удар. Масований удар — це залучення максимальної кількості пускових установок, або максимальної кількості випущених ракет", - сказав військовий експерт в ефірі FreeДом.

За його словами, вдарити по Україні можуть з трьох сторін, як це було під час обстрілу Кременчука.

"Згадайте, коли був масований удар по Кременчуку. Тоді було 74 ракети з трьох напрямків: Білорусі, Російської Федерації та Чорного моря. Найімовірніше, можливий варіант саме такий, що з трьох сторін буде завдано удару", — зазначив Жданов.

Ракетний удар по ТЦ Амстор у Кременчуці

27 червня Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла в собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговий центр, коли там знаходилося багато людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли лише відморожені терористи.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар був нанесений з території Курської області РФ.

Всього в Кременчук влучили дві ракети. Друга влучила в місцеве підприємство і вибила вікна в приміщенні Молодіжного футбольного клубу. В результаті постраждали дві людини.

Інші новини:

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