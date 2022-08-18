"Вдарять з трьох сторін": РФ може завдати ракетного удару по Україні в День незалежності - Жданов

Олег Жданов попередив, що 24 серпня РФ може вдарити ракетами по Україні / Главред, УНІАН

У День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні з трьох сторін - Білорусі, Росії та Чорного моря. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, в Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні.

"На мій погляд, в Білорусі йде підготовка, і, найімовірніше, вони будуть робити масований удар. Масований удар — це залучення максимальної кількості пускових установок, або максимальної кількості випущених ракет", - сказав військовий експерт в ефірі FreeДом.

За його словами, вдарити по Україні можуть з трьох сторін, як це було під час обстрілу Кременчука.

"Згадайте, коли був масований удар по Кременчуку. Тоді було 74 ракети з трьох напрямків: Білорусі, Російської Федерації та Чорного моря. Найімовірніше, можливий варіант саме такий, що з трьох сторін буде завдано удару", — зазначив Жданов.

Ракетний удар по ТЦ Амстор у Кременчуці

27 червня Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла в собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговий центр, коли там знаходилося багато людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли лише відморожені терористи.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар був нанесений з території Курської області РФ.

Всього в Кременчук влучили дві ракети. Друга влучила в місцеве підприємство і вибила вікна в приміщенні Молодіжного футбольного клубу. В результаті постраждали дві людини.

Інші новини: