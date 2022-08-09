Удар по складах з БК і злітній смузі: у РФ розкрили деталі вибухів у Новофедорівці

Вибухи в Новофедорівці / Скриншот

Стали відомі нові подробиці потужних вибухів, які прогриміли на військовому аеродромі у захопленому РФ Криму.

У Криму атакували військовий аеродром Нитка і склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка, розповіло Комерсанту джерело в адміністрації Новофедорівки.

Зазначається, що біля аеродрому були вибухи. Всього було близько десяти, розповіло джерело в місцевій адміністрації.

"Горять склади з боєприпасами і злітна смуга", - повідомило джерело виданню.

За попередніми даними, причиною вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці могла стати пожежа при навантаженні палива, заявили в "адміністрації" Криму.

У Криму оголошено евакуацію

Окупанти після вибухів оголосили евакуацію з Сакського району. За останніми даними від російських ЗМІ, з прилеглих до аеродрому територій евакуювали кілька десятків людей. Навколо військового об'єкта вже утворили 5-кілометрову заборонену зону.

Що кажуть у Міноборони РФ

Окупанти кажуть, що на території аеродрому детонували кілька боєприпасів. У той же час росіяни заперечують, що по території авіабази були нанесені удари.

"В результаті вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху", - заявили в Міноборони РФ.

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, що серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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