'Невже добралися до нас': у Криму лунають нові вибухи

Крим / Reuters, wikimedia commons

Увечері, 18 серпня, в окупованому Криму знову пролунали вибухи. Як повідомляють очевидці і місцеві пабліки, ряд вибухів почули і в Керчі.

За неофіційними даними, Збройні Сили України, нібито завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території.

Пізніше в ЗСУ повідомили, що в Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.

Попередньо, в Керчі спрацювали системи протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.

Жителі Керчі також повідомляють, що бачили ракети, які летять "з боку моря" і спалахи в небі.

Вибухи в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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