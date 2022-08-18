"Оксамитовий" сезон у Криму: у Зеленського обіцяють нові сюрпризи

Подоляк / Telegram, Офіс президента України

Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

Як каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, на півострові буде "яскравий" оксамитовий сезон, пише 24 канал.

За словами Подоляка, Україна зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові за роки окупації.

"Київ продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів", - говорить Подоляк.

За його словами, якщо ворог не погодиться - в хід підуть інші кошти.

"Ми це будемо робити якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми і далі будемо наполягати, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази і мости, які за вісім років там зробили в Криму", - зазначив Подоляк.

Подоляк зазначає, що в Криму небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна "неприємність" з Кримським мостом.

"Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військового руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму", - говорить радник глави ОПУ.

Вибухи в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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