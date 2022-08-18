УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Оксамитовий" сезон у Криму: у Зеленського обіцяють нові сюрпризи

18 серпня 2022, 23:38

Україна зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові за роки окупації, сказав Подоляк.

Вибух у Криму, Подоляк
Подоляк / Telegram, Офіс президента України

Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

Як каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, на півострові буде "яскравий" оксамитовий сезон, пише 24 канал.

За словами Подоляка, Україна зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові за роки окупації.

"Київ продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів", - говорить Подоляк.

За його словами, якщо ворог не погодиться - в хід підуть інші кошти.

"Ми це будемо робити якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми і далі будемо наполягати, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази і мости, які за вісім років там зробили в Криму", - зазначив Подоляк.

Подоляк зазначає, що в Криму небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна "неприємність" з Кримським мостом.

"Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військового руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму", - говорить радник глави ОПУ.

Вибухи в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

Читайте також:

війна в Україні Михайло Подоляк новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:11

Яблучний Спас 2022 - привітання, сердечні картинки і листівки до свята

00:09

"Курити менше треба": Арестович розповів про вибухи в КримуВідео

00:04

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2022: Тільцям - пастка, Терезам - труднощі, Стрільцям - невдачіВідео

18 серпня, четвер
23:53

"Бурхливо веселилася": на відео потрапила тусовка фінського прем'єра і викликала скандалВідео

23:38

"Оксамитовий" сезон у Криму: у Зеленського обіцяють нові сюрпризиВідео

Реклама
22:46

"Невже добралися до нас": у Криму лунають нові вибухи, горить авіабаза БельбекВідео

22:41

Війська РФ перекинули 2 батальйони резервів на південь і завдали авіаударів по Херсонщині – ГенштабВідео

22:29

Філліп Кіркоров втік до США і злякався слів "Слава Україні"Відео

22:26

Винищувач за $50 млн і полонений командир: ЗСУ збили один з найновіших літаків РФ

21:45

"Скоро нареченою буде!": Орбакайте показала внучку Пугачової в купальнику

21:26

"Гуртожиток – військовий об’єкт?": брат чемпіонки Європи розповів про загибель у Харкові їхньої матеріВідео

21:24

Потужний і небезпечний грозовий циклон накриє Україну: синоптики назвали, які області в зоні ризикуВідео

21:06

"Не треба сприймати їх як людей": танцівниця з Луцька готова вбивати окупантів

20:54

"Крим - це Україна": у Байдена схвалили удари ЗСУ зброєю Заходу по військових об'єктах РФ - PoliticoВідео

20:39

Жданов розповів, чого не вистачає ЗСУ для контрнаступуВідео

20:36

Прикмети на 20 серпня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб не впустити бідиВідео

20:00

Україна піде на перемовини з РФ, якщо її війська вийдуть з окупованих територій – ЗеленськийВідео

19:59

"Війна закінчиться за столом переговорів": Ердоган про зустріч Путіна і ЗеленськогоВідео

19:50

В РФ чоловік сам на себе написав заяву в поліцію, бо він не підтримує війну в Україні

19:31

Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих сильно зрослаВідео

Реклама
19:26

Не все так гладко: чим Арсен Мірзоян "задовбав" Тоню Матвієнко до війниВідео

19:15

Окупанти покинули Запорізьку АЕС і готуються провести там теракт – розвідкаВідео

19:04

"Пугачова все це розуміла": спливли любовні пригоди Кіркорова по мужиках

18:57

Таїсія Повалій потрапила на концерт Кобзона з українською Черемшиною на вустахВідео

18:52

Гаманці будуть порожніми: в Україні рекордно подорожчав стратегічно важливий продуктВідео

18:52

Піррова перемога Путіна, або Для чого Росії потрібні атаки 24 серпняПогляд

18:42

"Татуювання зрізали болгаркою": український військовий розповів, як окупанти знущалися над полоненимиВідео

18:23

"Кінець панування Заходу": Орбан вибухнув "хотілками" Кремля щодо війни Росії проти УкраїниВідео

18:05

Напівоголену Лесю Нікітюк послали на чотири літери

18:03

Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррішем: деталі переговорівВідео

17:54

"Вдома немає ні душу, ні унітазу": полонений окупант вперше побачив цивілізацію в Україні

17:51

Видовище не для слабкодухих: Долина в мікро шортах і з хрестом на пів пуза приїхала виступати в Криму

17:30

Колишній чоловік Ірини Білик заступився за співачку на московській тусовці

17:20

Жодних компромісів з Росією, умова України - повернення земель у кордонах 1991 року - ДаніловВідео

17:05

"Не зможуть зробити це під кулями": Жданов пояснив, для чого Путіну потрібне перемир’яВідео

17:01

Зеленський провів зустріч з Гутеррішем: про що домовилисяВідео

16:58

Економним господиням на замітку: навіщо обертати фольгою скляні банки

16:47

Візовий бан для росіян в ЄС: у Москві сталася істерикаВідео

16:35

Путініст Володимир Машков вперше відреагував на проукраїнську позицію доньки

16:30

Український телеканал вирізав всі епізоди з танцювального шоу, де була суддя Денисова, яка не підтримала Україну

Реклама
16:26

НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією - БадракВідео

16:15

День прапора 2022: дата, історія державного символу України та привітання

16:06

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

16:06

У Криму знову масштабна пожежа: чорна палаюча хмара здіймається в небоВідео

16:06

40 українських зірок присвятили українській армії кавер-версію легендарного хіта Майкла ДжексонаВідео

15:54

Фотографувався в образі клоуна: ЗСУ відправили додому у мішку окупанта з БурятіїВідео

15:52

Кушанашвілі заступився за зацьковану в РФ Вайкуле, нагадавши про хворобу співачки

15:49

А Потап? Настя Каменських повернулася в Україну

15:36

У Польщі поліція скрутила п'яного росіянина, який кидався на медиків і кричав "Я люблю Путіна!"Відео

15:30

Відбулася зустріч Зеленського та Ердогана у Львові: що відомо

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти