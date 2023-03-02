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Якщо на Запоріжжі впаде оборона росіян, ЗСУ будуть на кордоні Криму за кілька тижнів - Коваленко

2 березня 2023, 05:25
Росіяни триматимуть півострів максимально довго, і так само максимально довго терпітимуть удари ЗСУ.
Олександр Коваленко
Олександр Коваленко розповів, навіщо окупанти стягують війська до Криму з Херсонської області / Фото УНІАН, Facebook Олександр Коваленко

Російські окупаційні війська виводять з лівого берега Херсонської області та відправляють до Криму. Ймовірно їх використовуватимуть для оборони анексованого півострова. Адже якщо в Запорізькій області відбудеться каскадне руйнування оборони росіян, то ЗСУ можуть опинитися біля адміністративного кордону Криму вже за один-два тижні. Про це в інтерв'ю Главреду сказав блогер, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, в північній частині півострова зараз знаходиться велика кількість сил і засобів російських окупантів.

"Тобто це сили і засоби, які використовуватимуться саме для ведення оборони, що буде певним бар'єром для проведення операцій з материкової частини в тимчасово окупований Крим. Тому або росіяни вже готуються для оборони Криму, або розуміють, що не зможуть утримати південь під натиском контрнаступу ЗСУ", - вважає Коваленко.

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Експерт вважає, що звільнення Криму може відбуватися за тим же сценарієм, який був на острові Зміїний. Там відбувався постійний вогневий вплив на об'єкти військової інфраструктури окупантів. А в Криму якраз багато таких об'єктів. Хоча це і не буде прямим бойовим зіткненням, але армія РФ постійно втрачатиме особовий склад, техніку, матеріально-технічне забезпечення підрозділів.

"Відповідно, можна говорити про те, що росіяни постійно перебуватимуть в суїцидально-патовій ситуації, коли для них кожен день може бути останнім. А зробити з цим вони нічого не зможуть, бо тікати з Криму на той момент буде неможливо, адже не буде відповідного наказу від командування. А цю команду не дадуть, бо як це - "жест доброї волі" з тимчасово окупованого Криму?! Тому росіяни триматимуть півострів максимально довго, і так само максимально довго терпітимуть удари", - вважає Коваленко.

Росіяни можуть відтягувати війська до Криму в надії, що ЗСУ підуть у наступ у піхотній складовій.

"Якщо в Запорізькій області найближчим часом відбудеться каскадне руйнування оборони росіян, то ЗСУ можуть опинитися біля адміністративного кордону Криму вже за два тижні, або навіть ще швидше, за тиждень. Але це якщо станеться таке каскадне руйнування. І ризикувати такими відводами сьогодні росіяни не можуть, тому що повноцінного ресурсу їм не вистачає. Тому його можуть зберегти саме на території Криму", - резюмував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Звільнення Криму і повернення під контроль України

8 лютого міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна почала готуватися до звільнення Криму. За її словами, скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув, що вже влітку 2023 року Крим буде під контролем України. Відповідаючи на питання про те, куди найкраще поїхати у відпустку влітку 2023 року, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає українських туристів".

Звільнення українською армією Криму може призвести до повалення російського диктатора Володимира Путіна, вважає військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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