"Пастка для Путіна": Жданов розповів про наслідки для диктатора після звільнення Криму

Російський диктатор бачить у Криму сакральність - "збирання земель". ЗСУ б'ють по півострову, але зробити Путін нічого не може.

Олег Жданов спрогнозував, що станеться в РФ після звільнення Криму / Фото: УНІАН

Звільнення українською армією Криму може призвести до повалення російського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Справа в тому, що більшість представників влади в РФ прекрасно розуміють, що Крим був пасткою для Путіна. Адже Путін бачить у Криму сакральність - "збирання земель", - зазначив він.

Жданов нагадав про погрози Кремля: мовляв, Крим – це червона лінія, Путін застосує ядерну зброю, кине "брудну бомбу", буде катастрофа вселенського масштабу.

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"І ось ми вже півроку завдаємо вогневих ударів по Криму і вже навіть офіційно це визнали, наш главком вийшов і сказав, що це ми: Севастополь - це ми, Саки - це ми. І що? Що сталося? Крім істерики Путіна, більше нічого. Ось те ж саме буде і при втраті Криму", - пояснив військовий експерт.

Жданов додав: щоб врятувати ситуацію, потрібно сідати за стіл переговорів.

"А яка переговорна позиція у сторони, яка зазнає поразки? Компроміс. Якщо Захід поставить умову Росії - територіальна цілісність України в кордонах 1991 року, і ми продовжуємо розмову, думаєте, вони будуть заперечувати? Не думаю. Вони будуть згодні", - резюмував військовий експерт.

Як повідомляв Главред, раніше Жданов говорив, що кримська військова операція може бути проведена набагато легше, ніж операція зі звільнення Донбасу. При цьому штурмувати Крим в лоб не буде жодної необхідності.

"Якщо ми виходимо на Азовське узбережжя, Крим сам падає до нас у руки. Тоді далекобійними засобами ми перекриємо поромну переправу і доб'ємо вцілілі прольоти Кримського моста. Все, таким чином, ми перетворимо Крим на справжній острів. І російські війська залишаться в анклаві. Далі ми почнемо методично знищувати військові об'єкти на території Криму далекобійним озброєнням, поки вони не викинуть білий прапор. Або поки ми їх не знищимо", - пояснив військовий експерт.

Звільнення Криму - прогнози

8 лютого міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна почала готуватися до звільнення Криму. За її словами, скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найімовірніше, це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний. Можливо доведеться чекати набагато довше, поки зміниться хоча б одне покоління людей.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув, що вже влітку 2023 року Крим буде під контролем України. Відповідаючи на питання про те, куди найкраще поїхати у відпустку влітку 2023 року, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

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