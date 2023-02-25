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"Крим сам впаде нам у руки": Жданов назвав умову для звільнення півострова

25 лютого 2023, 01:33
Операція зі звільнення окупованого Донбасу буде набагато важчою, ніж кримська, тому що там сухопутний кордон з Російською Федерацією.
Олег Жданов, Крим
Олег Жданов розповів про перспективи звільнення Криму та Донбасу / Колаж Главред, УНІАН

Кримська військова операція може бути проведена набагато легше, ніж операція зі звільнення Донбасу. При цьому штурмувати Крим в лоб не буде жодної необхідності. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Україні потрібні далекобійні засоби, щоб вийти на Азовське узбережжя.

"Якщо ми виходимо на Азовське узбережжя, Крим сам падає до нас у руки. Тоді далекобійними засобами ми перекриємо поромну переправу і доб'ємо вцілілі прольоти Кримського моста. Все, таким чином, ми перетворимо Крим на справжній острів. І російські війська залишаться в анклаві. Далі ми почнемо методично знищувати військові об'єкти на території Криму далекобійним озброєнням, поки вони не викинуть білий прапор. Або поки ми їх не знищимо", - пояснив військовий експерт.

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За словами Жданова, операція зі звільнення окупованого Донбасу буде набагато важчою, тому що там сухопутний кордон з Російською Федерацією.

"Нам знову ж таки будуть потрібні далекобійні засоби, щоб перекривати цей кордон вогневим контролем. По-іншому ми не виб'ємо їх з нашої території на Донбасі. До речі, саме тому Росія сьогодні й намагається наростити кількість своїх військових на окупованих територіях, особливо в Херсонській області та на південному сході Донеччини. Мелітополь вона зараз намагається перетворити на військову базу, Маріуполь вже перетворила", - сказав Жданов і нагадав, що в Маріуполі кілька днів поспіль лунають потужні вибухи.

За його словами, "бавовна" відбувається в Маріупольському порту – це ворота, через які йде величезна кількість російської техніки та особового складу, боєприпасів і палива.

"Ми потихеньку перекриваємо кисень поставкам російської армії. А таке величезне угруповання ще ж потрібно і годувати, тобто потрібні не лише боєприпаси, паливо для техніки та зброя. Ще потрібно надати медичне та банно-пральне забезпечення. До речі, родичі російських військових пишуть скарги через проблему, що там виникла – воші в окопах. Це дуже деморалізує персонал. Це, своєю чергою, знижує бойову здатність частин і підрозділів. Звичайно, ми не будемо чекати, коли вони там всі будуть із вошами, а будемо завдавати вогневе ураження. Тож, з Кримом я не бачу проблеми, більше проблема з Донбасом", - резюмував Жданов.

Вибухи в окупованому Маріуполі

Увечері 21 лютого в Маріуполі пролунала серія вибухів. За даними Маріупольської міськради, їх було не менше 11-ти. Частина з них, ймовірно, це робота ворожої протиповітряної оборони.

Як повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, знищено місце базування окупантів і склад з боєкомплектом в аеропорту. Росіянам довелося підняти в небо авіацію.

Також в ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя вибухи лунали в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому та Іловайську.

Після того, як у Маріуполі прогриміла серія потужних вибухів, російські пропагандисти почали нити, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".

Вибухи в Маріуполі прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона, зберігаючи інтригу, зазначила, що віддаленість тепер є дуже відносним поняттям.

"На даному етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", – сказала Гуменюк.

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