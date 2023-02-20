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Забув про "бутерброд": Навальний вже визнає кордони України разом з Кримом

20 лютого 2023, 15:47
Олексій Навальний висловився за виплату Україні компенсації за шкоду, заподіяну РФ.
Олексій Навальний
Олексій Навальний / instagram / navalny

Російський опозиціонер Олексій Навльний, який відбуває покарання за сфабрикованою справою, заявив про необхідність визнання кордонів України в межах 1991 року разом з Кримом (у момент оголошення незалежності, - ред.).

Про це він написав у принципах своєї політичної платформи, які публікує видання "Медуза"

"Які кордони в України? Такі ж, як і у Росії, — міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати й зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові та викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їх зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос", — упевнений російський опозиціонер.

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При цьому він також висловився за припинення війни РФ проти України. Він вважає, що потрібно "залишити Україну в спокої і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ, припинити агресію, завершити війну і вивести всі російські війська з території України".

На його думку, РФ також повинна виплатити Україні компенсацію за шкоду, заподіяну війною.

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом і Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитку, нанесеного Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії і закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти і газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації", — запропонував опозиціонер РФ.

Навальний упевнений, що цього можна домогтися лише після "демонтажу режиму Путіна і його диктатури, в ідеалі — через загальні вільні вибори і скликання Конституційних зборів".

Позиція Навального щодо Криму

Нагадаємо, після захоплення РФ Криму у 2014 році Навальний заявив, що Крим повинен залишитися в складі Росії. "Крим - це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати...", - говорив він.

"Я вважаю, що, попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Російської Федерації. І не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе", — підкреслював опозиціонер РФ.

Навальний висловлював упевненість, що Крим "залишиться частиною Росії, і ніколи в осяжному майбутньому більше не стане частиною України".

Додамо, що ця заява Навального стала причиною масової критики і мемів на його адресу.

Нагадаємо, раніше заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Києва.

За його словами, якщо ЗСУ завдадуть ударів з GLSDB по російських військах у захопленому Криму, Москва у відповідь, мовляв,"застосує всі види зброї".

У свою чергу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах РФ за допомогою безпілотника Ту-141.

За його словами, у Києва є зброя, здатна проникати на територію ворога на глибині 300 км.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Читайте більше:

Олексій Навальний новини Криму війна Росії та України
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