"Через 6 місяців я поїду в Ялту": у Зеленського зробили гучну заяву про звільнення Криму

Крим можуть звільнити через 6 місяців / Колаж фото ОПУ, УНІАН

Крим може бути звільнено від російських окупантів вже через 6 місяців. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він пообіцяв, що особисто приїде у вільну Ялту.

"Через шість місяців я поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити", – сказав Подоляк.

Він вважає, що Україна поверне Крим саме військовим шляхом. Якщо півострів не звільнять, то з часом війна може початися знову.

"Крим зобов'язаний бути звільнений не важливо як, військовим шляхом перш за все, тому що такої інтенсивності війна, її нелінійність передбачає тільки військове звільнення всіх окупованих територій... Ми природно будемо рухатися до окупації всіх територій, включаючи Крим. Інакше – реваншизм, інакше – війна заново, тому що Росія буде продовжувати спекулювати на цьому анклаві і намагатися все-таки взяти реванш за програну сьогодні війну", - додав Подоляк.

У Зеленського впевнені, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, закінчиться кінцем "русского міра".

Повернення окупованого Криму в Україну

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що війська Росії зміцнюються в захопленому Криму. За його словами, окупанти готуються до наступу ЗСУ. Українській армії для проведення успішної операції зі звільнення Кримського півострова знадобляться боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз про те, що сили оборони України можуть зайти на територію окупованого Криму до кінця грудня. Війна з РФ, на думку Гаврилова, повинна завершитися навесні 2023 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що армія України звільнятиме окупований Крим. Як вважає чиновник, буде проведена військова кампанія зі звільнення півострова.

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