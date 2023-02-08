Звільнення Криму: Україна скоро почне підготовку кадрового резерву для півострова - Верещук

Йдеться про правоохоронців, освітян, працівників юстиції, а також інших держслужбовців.

Україна готується до деокупації Криму / Колаж фото УНІАН

Україна почала готуватися до звільнення Криму. Скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації. Про це заявила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Йдеться про правоохоронців, освітян, працівників юстиції, а також інших держслужбовців.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", – сказала Верещук.

В першу чергу потрібно враховувати кількість населення, а також тривалий період перебування їх в окупації. Це буде враховуватися при розробці законодавчої бази і під час реінтеграції.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що для звільнення Криму українським військовим спершу потрібно вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря, перерізавши сухопутний коридор. Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суходолу. Далі можна було б зруйнувати Кримський міст і заблокувати окупантів на півострові. Проте для цього всього потрібна далекобійна зброя.

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