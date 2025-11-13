"Гроші повинні йти на передову": в ЄС вперше прокоментували скандал в Україні

В Європі вважають, що розкрадалися гроші народу, які повинні йти на передову.

https://glavred.net/world/dengi-dolzhny-idti-na-peredovuyu-es-prokommentiroval-korrupcionnyy-skandal-v-ukraine-10715072.html Посилання скопійоване

В ЄС відреагували на корупцію в енергетиці України / Колаж: Главред, фото УНІАН, facebook/atom.gov.ua

Коротко:

У ЄС вперше відреагували на корупційний скандал в Україні

Києву рекомендують діяти оперативно щодо розслідування справи

Масштабний корупційний скандал в енергетичній сфері України привернув увагу Європи. Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала його "надзвичайно прикрим". Її реакцію опублікували в Reuters.

Каллас закликала Київ серйозно поставитись до розслідування в енергетичній сфері.

відео дня

"Вони діють дуже наполегливо. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", - наголосила додала представниця ЄС.

Вона наголосила, що українській владі потрібно діяти оперативно, тому це є дуже важливими для перешкоджання подальшої шкоди для державних фінансів.

Корупційний скандал - думка експерта

Політолог Володимир Фесенко вважає, що головне зараз для влади - поєднати повноцінне розслідування та судові процеси зі береженням відносної політичної під час війни, щоб уникнути кризи управління.

Справа"Мідас" - новини за темою

Як писав Главред, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Згодом Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатому". Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії.

Пізніше Зеленський оцінив справу "Мідас" про корупцію і висловився щодо колишніх партнерів. Президент України переконаний, що найважливіше у справі про корупцію - це вирок для тих, хто винен.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред