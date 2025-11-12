ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

Коротко:
- Європейські міністри зустрінуться у Львові 10–11 грудня
- У грудні в Україні відбудеться неформальний саміт міністрів ЄС
- Провідні європейські чиновники приїдуть, щоб підтримати вступ України
У грудні Україну відвідають провідні європейські міністри, щоб підтвердити підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу. Як повідомляє Politico з посиланням на документ-запрошення, зустріч організована спільно від імені Данії та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки.
Неформальний саміт у Львові
Неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10–11 грудня. За інформацією видання, зустріч проводиться на тлі затримок у процесі вступу України до ЄС через опір з боку Угорщини.
"Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України. Скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить у рамках ЄС", – йдеться в документі.
Можливість прискорити реформи
За словами чиновників, члени ЄС прагнуть, щоб Україна та Молдова могли приступити до наступного раунду реформ без очікування офіційного схвалення. Один із них пояснив:
"Ідея полягає в тому, щоб зробити якомога більше, не чекаючи змін. Якщо Угорщина більше не матиме права вето, ми зможемо діяти без затримок".
Думка експерта
Економіст та експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін переконаний, що вступ України до ЄС буде вигідним і для Угорщини, незважаючи на критику Будапешта.
"Об'єктивно для угорської економіки набагато вигідніше, щоб Україна була оточена Шенгенською зоною та Єврозоною, а не залишалася на кордоні ЄС. За всіма критеріями вступ України до ЄС піде країні тільки на користь", – зазначив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.
Про джерело: Politico
Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.
Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.
Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.
Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.
Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.
