ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

Руслан Іваненко
12 листопада 2025, 00:09оновлено 12 листопада, 00:44
Україна отримає шанс прискорити реформи під час саміту європейських міністрів у грудні попри угорське вето.
Члени ЄС обговорять прогрес України на шляху до членства/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Коротко:

  • Європейські міністри зустрінуться у Львові 10–11 грудня
  • У грудні в Україні відбудеться неформальний саміт міністрів ЄС
  • Провідні європейські чиновники приїдуть, щоб підтримати вступ України

У грудні Україну відвідають провідні європейські міністри, щоб підтвердити підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу. Як повідомляє Politico з посиланням на документ-запрошення, зустріч організована спільно від імені Данії та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки.

Неформальний саміт у Львові

Неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10–11 грудня. За інформацією видання, зустріч проводиться на тлі затримок у процесі вступу України до ЄС через опір з боку Угорщини.

"Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України. Скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить у рамках ЄС", – йдеться в документі.

Можливість прискорити реформи

За словами чиновників, члени ЄС прагнуть, щоб Україна та Молдова могли приступити до наступного раунду реформ без очікування офіційного схвалення. Один із них пояснив:

"Ідея полягає в тому, щоб зробити якомога більше, не чекаючи змін. Якщо Угорщина більше не матиме права вето, ми зможемо діяти без затримок".

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Думка експерта

Економіст та експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін переконаний, що вступ України до ЄС буде вигідним і для Угорщини, незважаючи на критику Будапешта.

"Об'єктивно для угорської економіки набагато вигідніше, щоб Україна була оточена Шенгенською зоною та Єврозоною, а не залишалася на кордоні ЄС. За всіма критеріями вступ України до ЄС піде країні тільки на користь", – зазначив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Як писав Главред, Україна продовжує демонструвати значну відданість ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Крім того, у щорічному звіті про оцінку прогресу країн - кандидатів у члени Європейського союзу Україна отримає оцінку "в основному позитивно". Про це 3 листопада повідомив у соцмережі Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, що ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив головні виклики, які мають бути подолані, аби Україна стала членом ЄС. За його словами, для членства України в ЄС передусім необхідно, щоб Західна Європа знайшла спосіб зберегти контроль над європейським проєктом після вступу України, Молдови та західних Балкан.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Євросоюз новини України Вступ України до Євросоюзу
15:54

Правило "20-80": експерти назвали найкращий спосіб для заряджання телефону

15:53

Безалкогольне пиво: метод виробництва, який ламає всі стереотипиВідео

15:30

Як носити шапку з пальто цього сезону: поради, ідеї, образи

