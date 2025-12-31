Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

Голлівудська актриса може пишатися своєю донькою, яка вивчатиме науку кіно.

https://glavred.net/starnews/doch-dzhessiki-alby-budet-uchitsya-v-odnom-iz-luchshih-universitetov-mira-10728365.html Посилання скопійоване

Джессіка Альба з дочками / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

Куди вирішила вступати старша дочка актриси

Що вона вивчатиме

Старша дочка голлівудської акторки Джессіки Альби і Кеша Воррена, Хонор, у серпні вступить до Єльського університету.

Як пише Page Six, плани 17-річної дівчини щодо вступу до коледжу були розкриті 17 грудня в милому пості в Instagram від її елітної приватної школи Crossroads School for Arts & Sciences.

відео дня

На зображенні над назвою та логотипом університету розміщено чарівну фотографію Гонор у маленькому віці.

Джессіка Альба та її чоловік розійшлися / Фото Instagram/jessicaalba

Також зазначено, що вона вивчатиме англійську мову та кінознавство в Єлі, де також навчався її батько.

"Гонор вступає до Єльського університету!!!" - починається підпис. "Ми дуже пишаємося Гонор, і для нас велика честь проводити її. Вперед, Бульдоги! #ХонорЦеБульдог".

Десятки однокласників дівчини заповнили розділ коментарів вітальними повідомленнями.

Джессіка Альба та її сім'я / Instagram/jessicaalba

Молодша сестра Гонор, 14-річна Гейвен, також висловила свою підтримку в коментарях, залишивши кілька емодзі у вигляді червоних сердечок.

У Альби троє дітей від колишнього чоловіка - доньки Гонор і Гейвен, а також 7-річний син Хейс.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон отримали ще більше впливу в королівській родині Великобританії. Тепер вони зможуть офіційно видавати королівські ордери.

Нагадаємо, раніше український співак-воїн Андрій Хливнюк емоційно висловився про відкриття окупантами "відновленого" Маріупольського драмтеатру, що став братською могилою для сотень мирних жителів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред