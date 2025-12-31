Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

Коротко:
Старша дочка голлівудської акторки Джессіки Альби і Кеша Воррена, Хонор, у серпні вступить до Єльського університету.
Як пише Page Six, плани 17-річної дівчини щодо вступу до коледжу були розкриті 17 грудня в милому пості в Instagram від її елітної приватної школи Crossroads School for Arts & Sciences.
На зображенні над назвою та логотипом університету розміщено чарівну фотографію Гонор у маленькому віці.
Також зазначено, що вона вивчатиме англійську мову та кінознавство в Єлі, де також навчався її батько.
"Гонор вступає до Єльського університету!!!" - починається підпис. "Ми дуже пишаємося Гонор, і для нас велика честь проводити її. Вперед, Бульдоги! #ХонорЦеБульдог".
Десятки однокласників дівчини заповнили розділ коментарів вітальними повідомленнями.
Молодша сестра Гонор, 14-річна Гейвен, також висловила свою підтримку в коментарях, залишивши кілька емодзі у вигляді червоних сердечок.
У Альби троє дітей від колишнього чоловіка - доньки Гонор і Гейвен, а також 7-річний син Хейс.
Про персону: Джессіка Альба
Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.
