Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

Олена Кюпелі
31 грудня 2025, 08:27
36
Голлівудська актриса може пишатися своєю донькою, яка вивчатиме науку кіно.
Джессіка Альба з доньками
Джессіка Альба з дочками / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

  • Куди вирішила вступати старша дочка актриси
  • Що вона вивчатиме

Старша дочка голлівудської акторки Джессіки Альби і Кеша Воррена, Хонор, у серпні вступить до Єльського університету.

Як пише Page Six, плани 17-річної дівчини щодо вступу до коледжу були розкриті 17 грудня в милому пості в Instagram від її елітної приватної школи Crossroads School for Arts & Sciences.

відео дня

На зображенні над назвою та логотипом університету розміщено чарівну фотографію Гонор у маленькому віці.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться
Джессіка Альба та її чоловік розійшлися / Фото Instagram/jessicaalba

Також зазначено, що вона вивчатиме англійську мову та кінознавство в Єлі, де також навчався її батько.

"Гонор вступає до Єльського університету!!!" - починається підпис. "Ми дуже пишаємося Гонор, і для нас велика честь проводити її. Вперед, Бульдоги! #ХонорЦеБульдог".

Десятки однокласників дівчини заповнили розділ коментарів вітальними повідомленнями.

Джессіка Альба та її сім'я
Джессіка Альба та її сім'я / Instagram/jessicaalba

Молодша сестра Гонор, 14-річна Гейвен, також висловила свою підтримку в коментарях, залишивши кілька емодзі у вигляді червоних сердечок.

У Альби троє дітей від колишнього чоловіка - доньки Гонор і Гейвен, а також 7-річний син Хейс.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон отримали ще більше впливу в королівській родині Великобританії. Тепер вони зможуть офіційно видавати королівські ордери.

Нагадаємо, раніше український співак-воїн Андрій Хливнюк емоційно висловився про відкриття окупантами "відновленого" Маріупольського драмтеатру, що став братською могилою для сотень мирних жителів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Джессіка Альба

Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Джессіка Альба новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

08:54Енергетика
По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

08:40Україна
Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

07:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Останні новини

09:30

Arista Trading AG досьє

09:28

РФ не може занурити у блекаут Україну, але існує інша загроза - експерт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 січня: Козерогам - стрибок кар'єри, Терезам - досягнення

09:00

"В Агро" досьє

08:54

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
08:46

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

08:40

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

08:27

Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

08:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 грудня (оновлюється)

Реклама
08:10

Критично для ворога на фронті: партизани влаштували диверсію на території РФ

08:10

РФ терміново засекретила місцезнаходження і пересування ПутінаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:39

Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

06:53

Горіли багатоповерхівки, поранено дітей: РФ вдарила по житлових будинках в ОдесіФото

06:10

Як у Кремля намітився дефіцит переговорних ходівПогляд

06:00

Передав повноваження Вільяму і Кейт: на королівську сім'ю чекають зміни

05:30

Великі зміни та нові гроші: гороскоп для Риб на 2026 рікВідео

04:30

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці кота в клубку пряжі за 23 секунди

03:57

Що відбувається з організмом, якщо щоденно пити кефір: жінка провела експеримент

Реклама
03:15

Без шкребка та щітки: проста дія швидко розморозить лобове скло в авто

01:30

"Має щасливий вигляд": інсайдер розкрив деталі особистого життя Лопес після розлучення

00:14

Джордж Клуні з дітьми залишає США - що сталося

30 грудня, вівторок
23:56

Справжнє "горе на колесах": експерти назвали найпроблемніший автомобільний бренд

23:44

"Не могла ходити - настільки сильний біль": піаніст Хмара вперше розповів про проблеми дружини

22:59

Як Путін Трампа "гнилим оселедцем" нагодувавПогляд

22:58

Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

22:25

Подружжя знайшло капсулу часу: пара розкрила давню таємницю свого будинку

22:24

Популярна голлівудська актриса схудла на приголомшливі 22 кг

21:52

Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

21:35

Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

21:32

Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення

21:24

Володимир Зеленський захворів - що з ним сталося

21:03

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

20:25

Соціологічне опитування: показники довіри до БЕБ зросли майже вдвічі

19:58

Гороскоп на завтра 31 грудня: Скорпіонам - хвилювання, Терезам - прибуток

19:55

Переможниця "Холостяка-13" виходить заміж: хто стане її чоловіком

19:16

Заарештовано продюсера російської групи "Ласковый май"

19:14

Гарантії безпеки для України: Зеленський назвав ключові умови та роль США

19:11

Деколонізація топонімії: у Києві прибрали прізвище Чайковського з назви музакадемії

Реклама
19:10

Дрони, яких не було на Валдаі. Чому саме так збрехав Путін?Погляд

18:28

Становить серйозну загрозу: чим небезпечна сіль, якою взимку борються з ожеледицею

18:19

"Ніякої обробки і ретуші": Ольга Сумська поділилася своїми "чесними" фото

18:16

Новий рік-2026: що категорично не можна робити 31 грудня

17:52

Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБКФотоВідео

17:48

Привітання з прийдешнім Новим Роком 2026: картинки та побажання

17:28

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

17:26

РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

17:04

Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю - ЗМІ

16:41

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти