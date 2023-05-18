Експерт розповів, що ЗСУ робитимуть у разі затримки з поставками F-16

ЗСУ, за словами Олексія Мельника, вже довели неодноразово свою здатність боротися з російськими окупантами несподіваними засобами.

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Літаки F-16 та Олексій Мельник / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Якщо процес передачі Україні західними союзниками винищувачів моделі F-16 застопориться, то ЗСУ зможуть спробувати компенсувати ці літаки в боях іншими засобами. Про це в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"У сучасній війні повітряні сили є ключовим фактором. Будь-яка запланована операція завжди починається з використання ВПС. І вони повинні забезпечити успіх дій наземних сил, тому що вони готують поле для Сухопутних військ. У військовому академічному співтоваристві існує думка, що без військової компоненти не варто починати війну взагалі", − говорить він.

За словами Мельника, ЗСУ вже довели неодноразово свою здатність боротися з російськими окупантами несподіваними засобами.

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"Але війна Росії проти України змінила багато стереотипів. Якщо Росія мала переконливу перевагу, як кількісну, так і якісну над українською авіацією, то принаймні Україна зберегла авіацію. Якщо подивитися на морську компоненту, то Україна з перших днів війни практично залишилася без ВМС, тому що їх частина була знищена або захоплена. При цьому Україна, не маючи ВМС, змогла завдати переконливої поразки РФ на морі і знищити флагман Чорноморського флоту РФ, а також звільнити північно-західну частину Чорного моря, фактично позбавити Росію можливості проводити там операції і взагалі бути присутніми в тій частині. І це, мабуть, унікальний випадок в історії, коли країна, яка не має морської потуги, змогла завдати поразки іншій країні з флотом", − сказав він.

Мельник каже, брак бойової авіації ЗСУ певною мірою можуть компенсувати за допомогою дронів і ракет.

"Те ж саме певною мірою відноситься і до авіації. Нам дуже не вистачає військової авіації, але є факт того, що перспектива отримання сучасних літаків в кращому випадку – це місяці, тому знаходяться засоби компенсації. Тут ми вже говорили і про безпілотники, і про ракети. Тобто якщо знати слабку сторону, то можна намагатися компенсувати її іншими ресурсами", − сказав він.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow.

Вони стануть в пригоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

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