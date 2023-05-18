УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт розповів, що ЗСУ робитимуть у разі затримки з поставками F-16

Дмитро Відоменко
18 травня 2023, 02:45
43
ЗСУ, за словами Олексія Мельника, вже довели неодноразово свою здатність боротися з російськими окупантами несподіваними засобами.
Літаки F-16, Мельник
Літаки F-16 та Олексій Мельник / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Якщо процес передачі Україні західними союзниками винищувачів моделі F-16 застопориться, то ЗСУ зможуть спробувати компенсувати ці літаки в боях іншими засобами. Про це в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"У сучасній війні повітряні сили є ключовим фактором. Будь-яка запланована операція завжди починається з використання ВПС. І вони повинні забезпечити успіх дій наземних сил, тому що вони готують поле для Сухопутних військ. У військовому академічному співтоваристві існує думка, що без військової компоненти не варто починати війну взагалі", − говорить він.

За словами Мельника, ЗСУ вже довели неодноразово свою здатність боротися з російськими окупантами несподіваними засобами.

відео дня

"Але війна Росії проти України змінила багато стереотипів. Якщо Росія мала переконливу перевагу, як кількісну, так і якісну над українською авіацією, то принаймні Україна зберегла авіацію. Якщо подивитися на морську компоненту, то Україна з перших днів війни практично залишилася без ВМС, тому що їх частина була знищена або захоплена. При цьому Україна, не маючи ВМС, змогла завдати переконливої поразки РФ на морі і знищити флагман Чорноморського флоту РФ, а також звільнити північно-західну частину Чорного моря, фактично позбавити Росію можливості проводити там операції і взагалі бути присутніми в тій частині. І це, мабуть, унікальний випадок в історії, коли країна, яка не має морської потуги, змогла завдати поразки іншій країні з флотом", − сказав він.

Мельник каже, брак бойової авіації ЗСУ певною мірою можуть компенсувати за допомогою дронів і ракет.

"Те ж саме певною мірою відноситься і до авіації. Нам дуже не вистачає військової авіації, але є факт того, що перспектива отримання сучасних літаків в кращому випадку – це місяці, тому знаходяться засоби компенсації. Тут ми вже говорили і про безпілотники, і про ракети. Тобто якщо знати слабку сторону, то можна намагатися компенсувати її іншими ресурсами", − сказав він.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow.

Вони стануть в пригоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

Вас можуть зацікавити такі новини:

F-16 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями

"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями

23:16 Світ
Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухи

Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухи

22:48 Україна
"Він не залишиться біля керма": генерал назвав передумову для усунення Лукашенка

"Він не залишиться біля керма": генерал назвав передумову для усунення Лукашенка

22:16 Політика
Всі головні новини

Останні новини

03:50

Потап зізнався, де знаходиться зараз, та чому не поспішає в Україну

03:20

"Намагається підстелити собі соломку": Маломуж розповів, яку виставу розігрує ЛукашенкоВідео

03:20

Що можна приготувати на вечерю швидко і смачно: чудовий рецепт корисного салату за 5 хвилинВідео

02:45

Експерт розповів, що ЗСУ робитимуть у разі затримки з поставками F-16

02:10

Білорусь вирветься з лап Путіна і повстане проти РФ, якщо Москва ризикне влаштувати аншлюс - генералВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:25

У боях за Бахмут загинув кулеметник з Івано-Франківщини

00:51

Чому 18 травня не можна залишати брудний посуд в будинку: прикметиВідео

00:18

Що спочатку кладуть у борщ – капусту чи засмажку: неждана відповідь здивує наповал усіх господинь

00:09

Йому було лише 19: у тяжких боях за Україну загинув юний призер чемпіонату України з хокеюВідео

Реклама
17 травня, середа
23:41

Зміни у свідомості незворотні: Лоліта розповіла про дивний стан

23:16

"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнямиВідео

22:48

Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухиВідео

22:42

Дочка Кіркорова сильно набрала вагу і ховається за мішкуватим одягом

22:33

Настане справжнє пекло через Ель-Ніньо: на Землю обрушаться найспекотніші 5 років в історіїВідео

22:27

Шарліз Терон розсекретила свого нового бойфренда-модель

22:16

"Він не залишиться біля керма": генерал назвав передумову для усунення ЛукашенкаВідео

22:12

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

21:55

"Окоп смерті": полонений "вагнерівець" розповів про шалену "м'ясорубку" на фронтіВідео

21:41

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

21:22

Без Брюса: дружина хворого Вілліса влаштувала вечірку з його колишньою

Реклама
21:08

Настане крах імперіалізму Путіна: Шольц відверто висловився про закінчення війни в УкраїніВідео

21:07

Колишній наречений Волочкової до напівсмерті побив молоду дружину: балерина захищає Кузнєцова

20:32

Куля була в міліметрах від серця: після тяжкого поранення воїн з Донбасу знову захищає УкраїнуВідео

20:22

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

20:21

В Україну мчить рекордна спека: синоптики назвали датиВідео

19:24

Загадка, яка змусить кинути собі виклик: потрібно знайти дивного коня за 8 секунд

19:20

Путінський Кинджал виявився таким же фуфлом, як і вся інша російська зброяПогляд

19:11

Данілов назвав найкращий метод дипломатії у відносинах з РосієюВідео

18:51

Як прибрати зайву сіль з оселедця: несподіваний спосіб врятувати улюблений продукт

18:45

Депутат від СН Трубіцин не прийшов на суд у звинуваченні в хабарництві, бо вже втік з України, - експерт

18:40

"Так покиньте вже": з Росії виганяють Симоньян

18:39

Лукашенко не хворий, це інсценування - генерал МаломужВідео

17:56

"Спасибі Путіну і Зеленському": зернову угоду продовжили з новою умовою - ЕрдоганВідео

17:53

Вийшли з окопу за кілька секунд до "прильоту": військові зняли неймовірний порятунок побратимівВідео

17:39

"Сам показав, де гроші": колишній очільник Верховного Суду оцінив своє затримання у справі про хабар

17:32

УНІАН та 1+1 media звертаються до міжнародних установ з проханням посприяти визволенню Дмитра Хилюка з полону

17:17

Путін може будь-яким чином скинути Лукашенка від керівництва Білоруссю - МаломужВідео

17:06

Одна з країн СНД все більше боїться нападу Росії: Reuters здивував подробицямиВідео

16:57

Капали сльози, капали: Джонні Депп заплакав від овації глядачів на Каннському фестивалі

16:44

Ще один "миротворець": в Україну зі своєю пропозицією вирішив приїхати президент ПАРВідео

Реклама
16:36

"Мене заарештували за правду про війну": українець Роднянський зробив несподіване зізнання

16:31

Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером

16:01

"Так, ми кохаємо одне одного": Ірина Білик висловилася про чутки про її роман з Дімою КоляденкоВідео

15:57

Незвичайна історія звичайного явища: хто придумав кімнатні рослини

15:57

ЗСУ зуміли "проломити" окупантів у Бахмуті на 500 метрів - командування ЗСУВідео

15:47

200 000 вбитих ворогів – підтвердження, що Україна пройшла "випробувальний термін" для вступу в НАТО, - Палатний

15:47

ВАКС розглядає питання законності затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва реклама

15:32

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

15:30

У Польщі українці-біженці мають право на багатотисячну допомогу грошима: хто підпадаєВідео

15:11

У Орбана станцювали під дудку Путіна: "наїхали" на ЄС і НАТО за військову допомогу УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти