Експерт пояснив, як зміниться роль України в Європі після цієї війни з Росією / ua.depositphotos.com

Після закінчення україно-російської війни з'явиться альтернативний центр впливу в Європі зі слов'янських країн (Польща, Україна, Словаччина, Чехія), що і дозволить офіційному Києву нав'язувати власну волю щодо захисту власних інтересів. Про це під час чату на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Німеччина відчуває, що вона знаходиться в дипломатичній ізоляції через свою проросійську позицію. Вона розуміє, що втрачає владу в Євросоюз. При цьому з'являється блок слов'янських країн: Польща, Україна, Словаччина, Чехія, який створюють альтернативний центр впливу в Європі. Німці розуміють, що німецька Еліта у відповіді за вирощування другого фашистського режиму – в Росії. Тому Німеччина почала нервувати", - говорить він.

На думку Загороднього, Україна повинна домогтися від Німеччини як мінімум ринків збуту і отримання ресурсів на відновлення після війни.

"В України є можливість отримувати ресурси від Німеччини. В першу чергу, ринки збуту та отримання ресурсів на відновлення. І, звичайно ж, тепер Україна може нав'язувати власну волю щодо захисту власних інтересів. Німці теж несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні: з їх мовчазної згоди стався і 2014 рік, і війна в Україні", ‒ сказав він.

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Нагадаємо, раніше Тарас Загородній говорив про те, що на геополітичній арені все перегралося - після героїзму, який проявили українці у війну з росіянами

"Але стало зрозуміло, що Україну вже ніхто не переможе, поїзд пішов. Україні дають ресурс, який дозволяє їй перемагати. В результаті цієї війни Україна стане одним з центрів європейської політики, а Німеччина і Франція тепер будуть змушені погоджувати з нею свої дії", - підсумував експерт.

До того посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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