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Україна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - Загородній

21 травня 2022, 05:30

Росія може зіткнутися з парадом суверенітетів, проте Україна навряд чи безпосередньо анексуватиме території, вважає Тарас Загородній.

Тарас Загородній
Росіяни переїжджатимуть до України, шукатимуть тут родичів і називатимуть себе українцями – експерт / УНІАН

Перемога України над Росією призведе до повернення Криму, Донбасу та захопленого півдня. Кубань, Воронеж та інші землі тяжітимуть до української держави. Якщо РФ зіткнеться з парадом суверенітетів, вони можуть спробувати увійти до складу нашої країни. Київ навряд чи анексуватиме будь-які території, проте поява буферних країн з метою безпеки, підконтрольних земель або лояльних республік, не виключається. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, як виглядатиме територія України після перемоги у війні над Росією, він сказав про те, що Кримський півострів, Донецька з Луганською областями і окупований південь повернуться. Такі території, як Кубань та Воронеж, тяжітимуть до України. Якщо РФ зіткнеться з парадом суверенітетів, то вони можуть спробувати приєднатися до української держави.

читайте такожЗСУ гнатимуть війська РФ з півдня і Сходу України, для контрнаступу потрібна важка зброя-ГУР"І українське керівництво, і наші союзники вже заявили, що вся територія України повинна бути деокупована. Як заявили американці, буде війна до перемоги України, а під перемогою вони мають на увазі звільнення всіх захоплених Росією територій. Відповідно, Крим, Донбас і південь будуть деокуповані. Що стосується інших територій, зокрема, Кубані та Воронежа, то прикордонні з Україною території тяжітимуть до нас зі зрозумілих причин. Україна буде частиною західного світу, буде нормальною для життя країною з більш високим рівнем життя і можливістю мігрувати. Якщо у Росії почнеться парад суверенітетів, то не виключено спробу цих регіонів РФ увійти до складу України", - зазначив експерт.

За його словами, Києву навряд чи потрібні ці території, але може бути створено ланцюг буферних країн для безпеки.

"Але тут інше питання - а чи потрібні Україні ці території і ці люди? Втім, створення ланцюга буферних країн, які відповідатимуть за безпеку, не виключено. Однак це питання не нинішнього десятиліття точно, хоча процеси у Росії можуть йти дуже швидко", - вважає Загородній.

Дивіться відео Главред - Олег Жданов розповів про ситуацію з резервами РФ для війни проти України

Крім того, аналітик припускає, що росіяни стануть переїжджати в Україну. Вони шукатимуть тут своїх родичів і визнаватимуть себе українцями. Після того, як їм стануть відомі злочини росіян, люди будуть соромитися свого походження.

"Але - я не виключаю приплив в Україну мігрантів з Росії. Тому що громадянська війна там означатиме відсутність продуктів харчування і масу інших проблем. Після перемоги України ми здивуємося, скільки росіян раптом почнуть визнавати себе українцями. Вони шукатимуть якихось троюрідних бабусь у Полтаві і заявлятимуть Україні про те, що ми неправильно їх зрозуміли. Крім того, багато росіян після того, як розкриються злочини РФ в Україні, почнуть взагалі соромитися, що вони – росіяни, і приховуватимуть, це а частина з них точно говоритиме, що вони – українці. Вже зараз за кордоном часто так відбувається. Цей процес буде неминучим", - додав Загородній.

Також він прогнозує, що безпосередньо Україна навряд чи анексуватиме будь-які території. Цілком можливо, створяться підконтрольні або лояльні Києву республіки.

"Прямої анексії російських територій Україною точно не буде. Але створення якихось підмандатних територій або створення ланцюга лояльних по відношенню до України республік, які орієнтуватимуться на нас, цілком ймовірно. Це реальний сценарій", - підкреслив Тарас Загородній.

Війна Росії проти України

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що війна Москви проти Києва може затягнутися на тривалий період. Згідно з його прогнозом, гаряча фаза військових дій займе декілька місяців. Однак остаточно війна може завершитися тільки на початку 2023 року.

Як вважає Жданов, наразі обидві сторони потребують поповнення резервів - перевагу отримає та, яка спрацює більш оперативно. Армія України може піти в контрнаступ на зайняті військами РФ позиції вже в середині-другій половині червня. Але для цього ЗСУ повинні отримати достатню кількість зброї від Заходу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що війська РФ поступово почали переходити в оборону. Вони стали обкопуватися, щоб зайняти більш вигідні для оборонних дій позиції.

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