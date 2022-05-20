Шольц не хоче постачати Україні важке озброєння і тягне час - посол України у ФРН

Можливо Німеччина чекає на припинення вогню. Тоді відпаде необхідність у сміливих рішеннях, вважає Мельник / Фото germany.mfa.gov.ua, Reuters

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що попри рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було ухвалено рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів, сказав Мельник в інтерв'ю RND.

"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць передано всього сім, але ні Гепардів, ні Леопардів, ні Мардерів. Всі вони вже виведені з експлуатації та можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Німеччини", - зазначив Мельник.

Він додав, що також заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Берлін не дає адекватної заміни. Мельник підкреслив, що дані дії виглядають як затягування часу.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і відпаде необхідність у сміливих рішеннях. Це віроломна логіка, яка підводить людей", - додав посол.

Як повідомляв Главред, раніше посол Андрій Мельник заявив, що в Німеччині досі живий міф про "міць Росії", і це стало першою причиною, чому країна не захотіла надавати Україні зброю для захисту від РФ на початку широкомасштабного вторгнення. З цієї ж причини зараз виникають труднощі з наданням Україні важкого озброєння.

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