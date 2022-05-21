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Україна звільнить захоплені РФ території до кінця літа, але є одна умова – Загородній

21 травня 2022, 17:00

Крім двох ймовірних сценаріїв розгортання і закінчення війни, є ще третій  – якщо Путін помре або його "приберуть".

Україна звільнить захоплені РФ території до кінця літа – Загородній/ Reuters, Главред

Зважаючи на площу захоплених Росією територій України, є два сценарії їх звільнення. За оптимістичним ЗСУ можуть їх відвоювати до кінця літа цього року, за песимістичним – до кінця 2022 року.

Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді. Він наголосив, що те, за яким сценарієм розвиватимуться події, залежатиме від поставок зброї Україні від міжнародних партнерів.

"Якщо Україна буде достатньо забезпечена зброєю, то буде реалізовуватися оптимістичний сценарій", – зазначив експерт.

Він наголосив, що Збройні сили України зараз ефективно протидіють ворогу. Так, за словами експерта, він навіть не очікував, як швидко паде угруповання російських військ під Харковом

"А вже нещодавно з'явилися фотографії наших військових із видами на Бєлгород, тобто наші вийшли вже на кордон із РФ. Якщо такими темпами відбуватиметься знищення противника, то ми можемо звільнити українські території до кінця літа", – прогнозує Загородній.

Експерт нагадав, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна відвойовуватиме і Крим, і Донбас, тобто всі окуповані Росією території. Тому й переговорна позиція Києва буде відповідною. А переговори України та Росії в іншому ключі для нашої держави уже неприйнятні, каже Загородній.

Також він зазначив, що війна може закінчитися хоч завтра, якщо раптом "Путіна сьогодні знайдуть із сокирою у спині і скажуть, що це було самогубство".

"Така подія одразу ж призведе до дестабілізації російської влади, і РФ буде домагатися переговорів з Україною, тому що війна потрібна, в принципі, тільки Путіну. Якщо ж війна триватиме, то Україна піде в контрнаступ, і для цього вже є зброя", – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ. Він зазначив, що Україні було відомо про підготовку наступу, але ні українській, ні західній розвідці не було відомо, що саме відбуватиметься і в яких масштабах.

Також президент Польщі Анджей Дуда розповів, що Зеленський знав про наміри Росії напасти на Україну, і за декілька годин до повномасштабного вторгнення розповів про це Дуді й попрощався з ним.

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