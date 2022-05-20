"І Німеччина, і Франція були готові здати Україну": експерт розповів, що не так з нашими союзниками

Експерт розповів , що не так з нашими союзниками / скріншот

Реакція Німеччини та Франції на війну в Україні є неоднозначною, оскільки вони завжди займали проросійську позицію з багатьох питань.

Про це в чаті на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Він підкреслив, що Москва вже не приховує, що піде далі, тому всі й допомагають Україні, в першу чергу, Польща. Тому що Польща - наступна.

"Що стосується позиції Німеччини і Франції... вони завжди займали проросійську позицію з багатьох питань. Німці були підсаджені на російські вуглеводні ще з 50-х років і куплені Радянським Союзом. Тому вони завжди тяжіли до Росії", - пояснив експерт.

Також Загородній зазначив, що ніхто не вірив в українців, не вірили в те, що ми протримаємося у війні проти Росії більше 80-ти днів.

"І Німеччина, і Франція були готові здати Україну. Нам відкрито говорили: "ви не протримаєтеся і двох днів". Вони хотіли так думати, їм було б зручніше здати Україну. Вони вважали, що події будуть розвиватися за чехословацьким сценарієм, і агресор буде задоволений", - пояснив він.

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"Але стало зрозуміло, що Україну вже ніхто не переможе, поїзд пішов. Україні дають ресурс, який дозволяє їй перемагати. В результаті цієї війни Україна стане одним з центрів європейської політики, а Німеччина і Франція тепер будуть змушені погоджувати з нею свої дії", - підсумував експерт.

Зазначимо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що попри рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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