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Дві ГЕС виведені з ладу: в "Укренерго" попередили про аварійні відключення

Дмитро Відоменко
9 травня 2024, 14:02
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Російський удар по енергосистемі 8 травня вивів з експлуатації одразу дві гідроелектростанції, повідомляють представники "Укргідроенерго".
ЛЕП, ГЕС
Дві ГЕС виведено з експлуатації після ударів 8 травня - "Укргідроенерго" / колаж Главред, фото УНІАН

Під час ранкових обстрілів країни-агресора РФ критичної інфраструктури України в ніч на 8 травня 2024 року значних пошкоджень було завдано об'єктам гідроенергетики. Про це повідомляють у Telegram-каналі держкомпанії "Укргідроенерго".

"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує великих зусиль для ремонту, відновлення та значних фінансових коштів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через значний дефіцит електроенергії протягом дня, спричинений пошкодженням українських електростанцій, у компанії "Укренерго" повідомили, що їм доведеться піти на обмеження промислового споживання з 18:00 до опівночі, а також можливі аварійні відключення побутових споживачів, якщо споживання продовжуватиме зростати.

відео дня

Як кажуть фахівці, дефіцит електроенергії в Україні спостерігається значний протягом майже всього дня. І, відповідно, з 18:00 до 00:00 споживання промислових об'єктів буде обмежуватися. При зростанні споживання можливі аварійні відключення, що торкнуться і побутових споживачів.

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"Сьогодні ввечері, 9 травня, з 18:00 до 00:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, що торкнеться і побутових споживачів", - підсумували в "Укренерго".

Що таке гідроелектростанція?

Гідроелектростанція (ГЕС) - електростанція, що використовує як джерело енергії рух водних мас у руслових водотоках і приливних рухах; вид гідротехнічної споруди. Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години 8 травня ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій.

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