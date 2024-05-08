Росіяни масштабно атакували Україну ракетами: куди цілили і як відпрацювала ППО

Росіяни зосередили свою атаку на Львівщину і столицю, найбільше вибухів було чути в Стрию.

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Росіяни атакували Україну ракетами / Колаж Главред, фото Главред, Вікіпедія

В ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА.

Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

Повідомлялося про запуск "Кинжалів" у бік Київської області, однак згодом моніторингові канали повідомили, що це фальш-ціль.

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Що таке ракета "кинжал" / Инфографика: Главред

Що таке моніторингові канали Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

Львівщина: вибухи в Стрию і Львові

Російські окупанти ціллю знову обрали Стрий Львівської області, у місті лунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих ЗМІ, терористи намагалися атакувати українські підземні газосховища. Також відбувалася активна робота ППО у Львові.

Гучно у Запоріжжі

Під час повітряної тривоги, оголошеної у зв'язку з ракетною атакою військ РФ, у Запоріжжі було чути звуки вибухів. Повідомлень про влучання у місті не надходило.

Ситуація в Києві і передмісті

У Київській області під час повітряної тривоги також працювали сили ППО, лунали гучні вибухи. Кілька ракет з різних районів - Бучанського, Вишгородського, Броварського та Ірпіньського - рухалися у напрямку Києва.

"У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" - йшлося в дописі Київської ОВА під час ракетної атаки.

Нагадуємо, у жодному разі не слід робити фото- та відеофіксацію роботи Сил оборони України, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Попередні ракетні атаки

27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилата ракета "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Разом з тим, у низці міст були влучання в об'єкти інфраструктури та цивільні будівлі.

29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді загинули п'ятеро людей, а ще одна померла від інсульту, який спровокувала атака. Поранення отримали 32 місцеві жителі, у тому числі відомий український політик Сергій Ківалов.

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