РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

Міністр енергетики України повідомив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotuye-novi-zhorstoki-atakuvati-po-energetici-ukrajini-chi-gotuvatis-do-blekautu-10559399.html Посилання скопійоване

Коли в Україні буде блекаут / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна-агресорка Росія продовжує атакувати українські енергетичні об'єкти та розповів сценарії відключення світла в Україні.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - зазначив Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

відео дня

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Обстріл енергетики України: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про нову підлу тактику обстрілів.Окупанти продовжують тероризувати промисловість, енергосистему та все, що може живити Україну. Атаки РФ зосереджені навколо важливих об'єктів. Гуменюк повідомила, що удари дронів припали на відкриту територію.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія потужно атакує енергетику України. Росія намагається максимально атакувати українську критичну інфраструктуру, ТЕС, ГЕС та різні сховища. Окупанти також намагаються виснажити ППО та виявити, звідки запускаються ракети.

"Укренерго" хоче збудувати сотні маленьких електростанцій, які країна-агресорка Росія не могла б уразити через їхню розосередженість. За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація, але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред