Окупанти атакували ракетами об'єкти енергетики в 6 областях - Міненерго

Під удар потрапили об'єкти генерації в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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РФ завдала ракетного удару по українській енергетиці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

У ніч на 8 травня під час масованого ракетного удару по Україні окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в Telegram, під удар потрапили об'єкти енергетики в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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Глава Міненерго закликав українців економно використовувати електроенергію.

"Економне використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання в ранкові та вечірні години", - зазначив він.

В Укренерго уточнили наслідки ракетної атаки РФ.

"Росіяни завдали нового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях", - ідеться в повідомленні.

Є пошкодження на об'єктах генерації. Пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після відбою тривоги.

Наслідки ракетної атаки РФ 8 травня 2024 року / t.me/Ukrenergo

Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що ворог обстріляв три ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину була в небезпеці через масовану атаку БПЛА.

Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

Повідомлялося про запуск "Кинджалів" у бік Київської області, проте згодом моніторингові канали повідомили, що це фальш-ціль.

Ракета Кинджал - характеристики та загрози / Інфографіка: Главред

Пізніше в Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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