УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

Альона Вороніна
12 квітня 2024, 18:19
Окупанти намагаються визначити найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там, каже експерт.
РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога
РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України/ колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Російські загарбники зосередилися на ударах по енергооб’єктах України. Країна-агресорка Росія може мати три мети, здійснюючи такі атаки.

Таку думку висловив підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима, повідомляє OBOZ.UA. За його словами, перше мета російських окупантів – спроба загальмувати розвиток оборонного комплексу України, який критично залежить від електроенергії.

"Коли ми кажемо про те, що нам треба збільшувати виробництво власної зброї, екіпірування та іншої військової продукції, це передбачає створення нових підприємств, модернізацію вже наявних або збільшення обсягів виробництва. І все це потребує більших енергоресурсів, зокрема електроенергії. Напевно, саме на це і спрямовані дії ворога", – зазначається у повідомленні.

відео дня

Другою ймовірною метою ворога є створити проблеми для України у постачанні залізницею сировини і комплектуючих для українських підприємств військово-промислового комплексу (ВПК). Адже залізниця потребує значної кількості електроенергії.

Третя можлива причина, за словами Гулими, полягає у тому, що удари окупантів по українській енергосистемі можуть бути відповіддю на українські удари по російських нафтопереробних заводах.

"Не стільки помста, але і ми, і вони прораховують слабкі місця економіки, визначають найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там. Ми визначили одні цілі, вони – інші, і триває боротьба на виснаження, на зменшення економічних можливостей одне одного", – додав він.

Хто такий Володимир Гулима?

Володимир Гулима – підполковник запасу, оглядач з питань міжнародної безпеки Аналітичного центру регіонального співробітництва, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт.

Удари окупантів по енергосистемі України – останні новини

Раніше повідомлялося, що російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом у ніч на 11 квітня. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Після цього у Defense Express повідомили, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

У Центренерго розповіли, чи можна відновити Трипільську ТЕС. Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, допоки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони, заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Речник ПС назвав ключові цілі атак РФ. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, нестача сил і засобів ППО в України дозволяє окупантам вражати об'єкти у західних областях країни. За його словами, росіяни наразі особливу увагу зосереджують на енергетичних та інфраструктурних об'єктах на заході України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії енергетика ракетний удар електроенергія
Реклама

Головне за день

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:34 Синоптик
Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:42 Україна
РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:19 Україна
Всі головні новини

Популярне

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї 5156

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить 2533

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразить

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб 2471

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосіб

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті 2291

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Останні новини

19:34

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:30

Як часто потрібно міняти зубну щітку: правило, яке повинен знати кожен

19:10

Як Захід втратив усе за 30 роківПогляд

18:42

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:28

Як не угробити ваш телефон: хакер розкрив головні ознаки злому мобільногоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:19

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

18:03

Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ ПрозороваВідео

17:52

"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

17:47

Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

Реклама
17:20

Родом із СРСР: з чого має складатись справжній зефір - секрет на етикетціВідео

17:03

Ціни б'ють рекорди: в Україні різко подорожчала популярна ягода-ласощі

16:49

Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

16:40

Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

16:39

"Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати": Міноборони про електронний кабінет

16:22

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:14

Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на СумиФото

16:12

Джанабаєва показала доньку, що підросла, від МеладзеВідео

16:12

В'ялене м'ясо в домашніх умовах: як отримати ласощі, що тануть у роті

15:46

Чим потрібно мити лінолеум, щоб він блищав: розчин, який виручить усіх господинь

15:34

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Реклама
15:05

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:00

Навіщо лікар ставить тимчасову пломбу: стоматолог розкрив, що відбувається із зубом

14:49

Травматичне випробування: ведучий проаналізував поведінку Влада Ями

14:40

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

14:30

Лише люди з високим IQ побачать літеру на малюнку за 8 секунд: складна загадка

14:26

Як правильно обрізати грушу: садівники розкрили хитрий секрет багатого врожаюВідео

14:01

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

13:35

Деякі є вдома майже у кожного: королівський садівник назвав найкорисніші рослини

13:14

Сумний Вільям повів старшого сина на матч

12:56

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:42

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

12:38

Чим очистити каструлю всередині від накипу: спосіб, який допоможе господинямВідео

12:21

Переходити межу категорично не рекомендують: скільки сиру можна їсти в деньВідео

12:07

"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги УкраїніВідео

11:59

Церковне свято 13 квітня: що не можна робити у поминальну суботу Великого посту

11:18

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

11:17

Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять

11:14

"Солдатів вишкрібають звідусіль": РФ відправляє на війну в Україну Тихоокеанський флот

11:11

Причина досить бридка: звідки насправді на пляжі з'являється білий пісокВідео

10:44

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

Реклама
10:38

Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

10:23

Що буде з організмом, якщо їсти насіння соняшнику зі шкіркою: відповідь вченихВідео

10:18

Розкішна Джолі вивела свою 15-річну доньку від Бреда Пітта у світ

10:05

Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

09:58

РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

09:53

ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

09:29

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

09:21

Гороскоп на завтра 13 квітня: Тельцям - карма в дії, Козерогам - важливе рішення

09:15

XXL можливості з холодильниками Haier новости компании

08:56

Потрібно додати лише одну річ: як назавжди захистити сад від слимаківВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти