РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

Окупанти намагаються визначити найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там, каже експерт.

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РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України/ колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Російські загарбники зосередилися на ударах по енергооб’єктах України. Країна-агресорка Росія може мати три мети, здійснюючи такі атаки.

Таку думку висловив підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима, повідомляє OBOZ.UA. За його словами, перше мета російських окупантів – спроба загальмувати розвиток оборонного комплексу України, який критично залежить від електроенергії.

"Коли ми кажемо про те, що нам треба збільшувати виробництво власної зброї, екіпірування та іншої військової продукції, це передбачає створення нових підприємств, модернізацію вже наявних або збільшення обсягів виробництва. І все це потребує більших енергоресурсів, зокрема електроенергії. Напевно, саме на це і спрямовані дії ворога", – зазначається у повідомленні. відео дня

Другою ймовірною метою ворога є створити проблеми для України у постачанні залізницею сировини і комплектуючих для українських підприємств військово-промислового комплексу (ВПК). Адже залізниця потребує значної кількості електроенергії.

Третя можлива причина, за словами Гулими, полягає у тому, що удари окупантів по українській енергосистемі можуть бути відповіддю на українські удари по російських нафтопереробних заводах.

"Не стільки помста, але і ми, і вони прораховують слабкі місця економіки, визначають найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там. Ми визначили одні цілі, вони – інші, і триває боротьба на виснаження, на зменшення економічних можливостей одне одного", – додав він.

Хто такий Володимир Гулима? Володимир Гулима – підполковник запасу, оглядач з питань міжнародної безпеки Аналітичного центру регіонального співробітництва, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт.

Удари окупантів по енергосистемі України – останні новини

Раніше повідомлялося, що російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом у ніч на 11 квітня. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Після цього у Defense Express повідомили, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

У Центренерго розповіли, чи можна відновити Трипільську ТЕС. Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, допоки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони, заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Речник ПС назвав ключові цілі атак РФ. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, нестача сил і засобів ППО в України дозволяє окупантам вражати об'єкти у західних областях країни. За його словами, росіяни наразі особливу увагу зосереджують на енергетичних та інфраструктурних об'єктах на заході України.

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