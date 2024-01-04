Два напрямки для наступу: експерт оцінив, куди окупанти підуть після Мар'їнки

Зараз армія РФ не зможе швидко прориватися далі, бо зазнала великих втрат.

https://glavred.net/ukraine/dva-napravleniya-dlya-nastupleniya-ekspert-ocenil-kuda-okkupanty-poydut-posle-marinki-10530500.html Посилання скопійоване

Окупантам важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, вважає Селезньов / Колаж: Главред, фото: російські пабліки, Міноборони РФ

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові відійшли з Мар'їнки у Донецькій області. Місто трималося майже два роки, але тепер його немає. На думку експертів, тепер у російських окупантів є два шляхи для подальшого наступу. Перший - на Вугледар, другий - в напрямку Курахове і Покровська, щоб вийти на Слов'янськ і Краматорськ.

Колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов вважає, що після Мар'їнки армія РФ не зможе швидко прориватися далі, тому що зазнала великих втрат, передає РБК-Україна.

На думку Селезньова, окупантам "важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи".

відео дня

При цьому він не виключає, що окупанти можуть розділитися: частина піде в напрямку Курахове і Покровська, щоб вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Зараз неясно, як діятиме ворог. Але цілком можливо, що на Слов'янськ і Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу", - сказав Селезньов.

РФ піде в новий наступ

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив думку, що росіяни можуть намагатися почати наступ на сході України, коли земля промерзне в кінці січня-лютому 2024 року. У свою чергу, військовий експерт Владислав Селезньов не вважає, що погодні умови будуть вирішальним фактором.

Генеральний штаб Збройних сил України поки не зафіксував створення ударних угруповань для потенційного наступу на Чернігівщину та Київ. У Росії немає можливості сформувати ударне угруповання для повторного наступу.

Військовий аналітик, співзасновник проекту DeepStateMap Роман Погорілий заявив, що російські окупанти змінили свій напрямок наступу, намагаючись просунутися в бік Очеретиного.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.